Joachim Llambi fassungslos über Nadjas "Let's Dance"-Aus

Nach dem Ausscheiden von Nadja Benaissa (44) und ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov (38) in der Partner-Switch-Show von Let's Dance hat sich Joachim Llambi (61) jetzt auf Instagram zu Wort gemeldet. Der 61-jährige Juror reagierte noch am selben Abend und ließ dabei kein gutes Haar am Ergebnis des Publikumsvotings: "Große Ungerechtigkeit in 'Let's Dance' Show 8", wettert Joachim und betont: "Was für eine Show. Große Leistungen, starke Überraschungen, mutige Choreografien und dann dieses Ende. Für mich ein Schlag ins Gesicht für Leistung und Fairness."

Joachim zeigte sich fassungslos über das plötzliche Aus und lobte Nadjas Leistung ausdrücklich: "Zwei starke Tänze, Einsatz, Qualität, Entwicklung und trotzdem müssen sie gehen. Für viele Zuschauer nicht nachvollziehbar. Für mich auch nicht." Gleichzeitig übte er Kritik an Gustav Schäfer (37), der die Show trotz schwächerer tänzerischer Leistung überstand. Gustav sei zwar "ein sympathischer Typ, ein Entertainer, ein Gewinn für die Show", tänzerisch jedoch "der Schwächste" des Abends gewesen. Außerdem wehrte er sich laut Gala gegen Vorwürfe aus den sozialen Medien, die Jury trage die Verantwortung für das Ergebnis: "Jeder wird beschimpft, beleidigt, angegriffen. Aber ihr trefft die Falschen."

Am Ende wurde Joachims Ton noch einmal deutlich schärfer. "Dieses Ergebnis ist kein Sieg der Gerechtigkeit. Es ist ein Sieg von Trotz, Fanlagern und blinder Stimmungsmache." Aus Sicht des Jurors und einiger Fans hätte Nadja, die mit der Girlgroup No Angels bekannt wurde, somit eigentlich weiterkommen müssen. Doch das Publikum entschied anders. Joachim schloss seinen emotionalen Post schließlich mit einem bitteren Seitenhieb: "Aber dieses Ergebnis bleibt schwach. Wo Leistung nichts mehr zählt, verliert die Show. Germany 0 Points".

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RTL / Robert Grischek Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

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