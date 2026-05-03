Brooklyn Peltz-Beckham ignoriert Papa Davids 51. Geburtstag

Brooklyn Peltz-Beckham (27) sorgt erneut für Gesprächsstoff in der berühmten Fußballer-Familie: Der älteste Beckham-Spross hat den 51. Geburtstag seines Vaters David Beckham (51) auf Social Media komplett ignoriert. Während der ehemalige Kicker von fast allen Seiten mit Glückwünschen überhäuft wurde, blieb es auf den Instagram-Profilen von Brooklyn und seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) auffallend still – und das nur wenige Wochen, nachdem Brooklyn auch schon Mama Victoria Beckham (52) an ihrem Ehrentag online unbeachtet ließ.

Ganz anders handhabten es die restlichen Familienmitglieder. Davids jüngere Kinder Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14) feierten ihren Papa im Netz mit emotionalen Botschaften. Auch Victoria ließ es sich nicht nehmen, ihrem Ehemann gleich mehrfach zu huldigen. In einem Instagram-Post teilte die Designerin ein Video von David mit seinen neuen Hühnern und schrieb dazu: "Happy Birthday, wir lieben dich so sehr!" In einem weiteren Beitrag schwärmte die ehemalige Spice-Girls-Sängerin, ihr Mann sei ihre "Welt" und ihr "Ein und Alles". Unter ein Familienvideo setzte sie zudem die Zeilen: "Alles Gute zum Geburtstag an den besten Ehemann, Papa, Sohn, Bruder und Freund. An die freundlichste und großzügigste Seele. Wir verwöhnen dich den ganzen Tag! Niemand hat es mehr verdient als du." David bedankte sich daraufhin öffentlich und erklärte, er sei "sehr glücklich und gesegnet", einen so besonderen Tag mit seiner Frau, den Kindern, der Familie und Freunden erlebt zu haben.

Hinter der Funkstille zwischen Brooklyn und seinen Eltern steckt ein schon länger schwelender Familienstreit. Der Hobbykoch hatte zu Jahresbeginn auf Instagram klargestellt, dass er derzeit keine Versöhnung mit seiner Familie anstrebe. In einem langen Statement warf er David und Victoria vor, seine Ehe mit Nicola sabotieren zu wollen. So soll Victoria etwa den Eröffnungstanz des Paares bei der Hochzeit 2022 an sich gezogen haben. Zudem soll es Unstimmigkeiten wegen des Brautkleids gegeben haben, das Victoria für ihre Schwiegertochter designen sollte. Laut Page Six hat Brooklyn seine Eltern inzwischen angewiesen, ihn nur noch über seinen Anwalt zu kontaktieren. Während David und Victoria dem Bericht des Portals zufolge weiterhin darauf hoffen, das Verhältnis zu ihrem ältesten Sohn irgendwann wieder zu kitten, zeigen Gesten wie die jüngste Geburtstagsfunkstille, wie tief die Gräben aktuell offenbar sind – auch wenn Bruder Cruz zuletzt mit einem nostalgischen Kinderfoto von sich, Brooklyn und Romeo einen zarten Annäherungsversuch wagte. Eine öffentliche Reaktion Brooklyns blieb auch hier aus.

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Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

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Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026

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