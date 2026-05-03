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Michael Jackson
John Branca lobt Miles Teller in Michael-Jackson-Biopic

John Branca lobt Miles Teller in Michael-Jackson-Biopic

- Hannah Kändler
Lesezeit: 2 min

John Branca, Co-Testamentsvollstrecker des Nachlasses von Michael Jackson (†50), ist voll des Lobes für das Biopic "Michael" – und ganz besonders für Miles Teller (39), der ihn im Film verkörpert. Gegenüber TMZ schwärmte Branca, der auch als Produzent an dem Projekt beteiligt ist, von dem Schauspieler und bezeichnete ihn als großartigen Darsteller. Branca wurde jetzt in Los Angeles gesehen und konnte gar nicht aufhören, Miles zu loben.

Neben dem Lob für Miles richtete Branca auch warme Worte an Jaafar Jackson (29), den Neffen des King of Pop, der in dem Biopic die Hauptrolle übernimmt und Michael selbst spielt. Die Begeisterung des Nachlassverwalters für den Film steht dabei in bemerkenswertem Kontrast zu einer handfesten Fehde, die hinter den Kulissen schwelt: Paris Jackson (28), Tochter von Michael, liegt mit Branca und seinem Co-Testamentsvollstrecker John McClain im Clinch. Im Kern geht es dabei um Geld und Fragen rund um den Nachlass ihres Vaters. Obendrauf kritisierte Paris auch den Film selbst – sie stellte infrage, warum für die Rolle des Branca ein A-List-Schauspieler wie Miles engagiert wurde, und bezeichnete das als eine kostspielige Entscheidung, die sich womöglich nicht an der Kinokasse auszahlen werde. Ein Anwalt der Nachlassverwaltung wies ihre Vorwürfe bereits im vergangenen Monat als "haltlos" zurück.

Paris, die als Tochter des King of Pop selbst in der Öffentlichkeit steht und als Schauspielerin und Sängerin arbeitet, spricht in Interviews immer wieder darüber, wie prägend das Erbe ihres Vaters für ihr Leben ist und wie wichtig ihr der respektvolle Umgang mit seinem Vermächtnis bleibt. Sie selbst ist heute als Schauspielerin, Model und Musikerin tätig. Miles Teller wiederum ist vor allem für seine Rollen in Filmen wie "Whiplash" und Top Gun: Maverick bekannt und gilt als einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation.

Miles Teller, Schauspieler
Getty Images
Miles Teller, Schauspieler
Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson
Instagram / princejackson
Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson
Paris Jackson bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week, März 2026
Imago
Paris Jackson bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week, März 2026
Wie findet ihr die Wahl von Miles als John Branca im Michael-Biopic?
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