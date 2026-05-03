Mandy Moore: Unangenehme Arzt-Erfahrung bei Geburt

Im Podcast "This Was Us" hat Mandy Moore (42) jetzt eine ziemlich skurrile Geschichte aus dem Kreißsaal geteilt. Die Sängerin und Schauspielerin schilderte, wie ihr Arzt sie während der Wehen alles andere als aufmerksam begleitet hat. Gemeinsam mit ihren Co-Hosts Sterling K. Brown (50) und Chris Sullivan (45) sprach die 42-Jährige über ein Erlebnis, das sie bis heute nicht vergessen hat. "Ich erinnere mich, wie ich ihn direkt ansah – und er war an seinem Handy, am Scrollen, auf CNN.com", berichtete sie in einem Clip, den Access Hollywood geteilt hat.

"Ich werde das nie vergessen", sagte Mandy weiter. "Ich dachte so: 'Störe ich Sie gerade bei etwas?'" Doch damit nicht genug: Zwischen zwei Wehen schwärmte der Arzt plötzlich von einem Hummertruck, der draußen vor dem Krankenhaus stand. Laut Moore habe er sogar gesagt, er glaube nicht, dass er sich noch einen ergattern könne, weil es so lange dauere. Typisch für sie sei dann ihre eigene Reaktion gewesen, so die Schauspielerin: "Ich war so: 'Es tut mir so leid.' Ich hatte das Gefühl, ich verschwende seine Zeit." Ihr Co-Host Sterling reagierte auf die Schilderung mit den Worten: "Das scheint mir ein passender Moment zu sein, um es zu sagen: Männer, was ist los mit euch?"

Mandy ist Mutter von drei Kindern, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (40) großzieht. Das Paar heiratete 2018. Im Februar 2021 kam Sohn August zur Welt, im Oktober 2022 folgte Sohn Oscar. Im September 2024 wurde die Familie mit der Geburt von Tochter Louise komplett. Der Podcast "This Was Us", in dem sie die Geschichte nun erzählte, ist ein Rewatch-Podcast zur Serie "This Is Us", in der Mandy die Mutter der Hauptfamilie spielte. Die Serie lief von 2016 bis 2022 auf NBC und erhielt während ihrer Laufzeit insgesamt 39 Emmy-Nominierungen.

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Getty Images Mandy Moore bei den Peabody Awards, 2025

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Instagram / mandymooremm Mandy Moore in einem Familienfoto, November 2025

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Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin