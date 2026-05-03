Oscar Isaac verspricht: "Moon Knight" kehrt ins MCU zurück

Marvel-Fans haben seit Jahren auf ein Lebenszeichen von Moon Knight gewartet – und jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen. Oscar Isaac (46), der die Figur 2022 in der gleichnamigen Disney+-Serie zum Leben erweckte, hat im Podcast "Happy Sad Confused" von Josh Horowitz verraten, dass er "interessante Gespräche" mit Marvel geführt habe. Dabei soll es um nichts Geringeres als einen Film über die sogenannten Midnight Sons gehen – eine Superheldengruppe aus der düsteren, okkulten Ecke des Marvel-Universums. Der Schauspieler betonte, dass er "darauf brenne, mehr zu tun" im MCU, und unterstrich, wie wichtig es sei, für ein solches Projekt den richtigen Ton zu treffen und es mit dem nötigen Respekt anzugehen.

Ein Midnight-Sons-Film würde gleich mehrere Fanwünsche auf einmal erfüllen. Neben Moon Knight gehört auch Blade zu den typischen Mitgliedern der Gruppe – und das könnte endlich den lang ersehnten großen Auftritt von Mahershala Ali (52) im MCU bedeuten. Ein Solofilm mit ihm in der Rolle des Vampirjägers scheiterte bekanntlich, und bislang war er lediglich im Abspann von "Eternals" kurz zu hören. Darüber hinaus unterstützte Oscar Isaac im Podcast auch die seit Jahren kursierenden Forderungen der Fans, Ryan Gosling (45) als Ghost Rider ins MCU zu holen – ein Wunsch, den der Schauspieler selbst immer wieder befeuert hatte. Oscar und Gastgeber Josh spielten sogar schon mit dem Gedanken eines Filmposters: "Feuer und Umhang! Das ist das Poster!", schwärmte Oscar im Podcast von der Idee, Blade und Moon Knight neben einem von Ryan gefahrenen Motorrad des Ghost Riders zu zeigen.

Oscar Isaac ist kein Unbekannter in großen Franchises. Neben seiner Rolle als Moon Knight ist er unter anderem aus der "Star Wars"-Reihe bekannt, in der er als Poe Dameron zu sehen war. Ryan Gosling wiederum, der zuletzt im Blockbuster Barbie als Ken für Furore sorgte, hat sich in den vergangenen Jahren mit Actionrollen wie in "The Fall Guy" als echter Publikumsliebling etabliert. Dass er die Figur des Ghost Riders verkörpern will, hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach öffentlich angedeutet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Starschauspieler Oscar Isaac

Anzeige Anzeige

Getty Images Oscar Isaac bei der "Moon Knight"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

Christopher Polk / Getty Images Mahershala Ali und Ryan Gosling backstage bei den Oscars 2017