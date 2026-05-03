Peter Klein muss mit Yvonne-Trennung erst mal "klarkommen"

Zwischen Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) ist endgültig Schluss. Gegenüber RTL spricht der Realitystar nun offen darüber, wie er mit der Trennung umgeht: "Ich muss aktuell mit der Situation erst mal klarkommen. Ich mache mir sehr viele Gedanken und versuche diese für mich zu ordnen", erklärt er. Auch an ein Liebes-Comeback ist für Peter derzeit nicht zu denken, wie er deutlich macht: "Ein Kampf ist nur rentabel, wenn er Aussicht auf Erfolg hat. Ich muss mir hier aber eingestehen, dass ich diese Chance derzeit nicht sehe."

Besonders belastend sei für ihn, dass es bislang kein klärendes Gespräch mit Yvonne gegeben habe. "Wir hatten leider nur sehr wenig Zeit, miteinander zu reden. Und das, was besprochen wurde, ließ mehr Fragen offen, als es beantwortet hat", so Peter im Gespräch mit RTL. Während er noch mit der Situation ringt, scheint Yvonne bereits einen klaren Schlussstrich gezogen zu haben. Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen trat sie allein auf und machte gegenüber Bild unmissverständlich deutlich: "Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein und nicht immer jemandem Rechenschaft abgeben."

Die Geschichte von Yvonne und Peter war von Beginn an von Schlagzeilen begleitet. Die beiden hatten sich am Rande des Dschungelcamps 2023 kennengelernt, als sie beide als Begleitpersonen in Australien waren. Damals war Peter noch mit Iris Katzenberger (58) verheiratet. Die damaligen Affärenvorwürfe, die beide zunächst entschieden zurückwiesen, führten schließlich zum Bruch der Ehe und zu einem öffentlichen Rosenkrieg. Nach der rechtskräftigen Scheidung wagten Yvonne und Peter den Schritt in eine offizielle Beziehung und traten als Paar sogar im Realityformat Forsthaus Rampensau auf. Nun scheint das Kapitel jedoch vorbei zu sein.

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ActionPress Peter Klein, Ex-Partner von Iris Klein

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Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein

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©Joyn Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2