Not-OP: Ex-Profikicker Sascha Mölders meldet sich aus Klinik

Eigentlich sollte Sascha Mölders ein entspannter Tag als TV-Experte bevorstehen. Der ehemalige Fußballprofi war auf dem Weg nach Großaspach, wo er das Drittligaspiel des VfB Stuttgart II gegen Rot-Weiss Essen als Gast für den Sender Magenta begleiten wollte. Doch dann musste alles sehr schnell gehen: Statt an der Seitenlinie zu stehen, landete der frühere Stürmer auf dem Operationstisch. Eine Blinddarmentzündung zwang ihn zu einer Notoperation – und das an einem Samstag. Kurz danach meldete er sich mit einem Foto aus dem Krankenhausbett bei seinen Fans auf Instagram.

"Plötzlich lag ich auf dem OP-Tisch und musste mir meinen Blinddarm rausholen lassen. (Samstags!)", schrieb Sascha zu dem Post. Der eingefleischte Fußball- und GZSZ-Fan ließ sich aber auch von der Narkose nicht vom Wesentlichen abhalten: "Regionalliga habe ich noch bis in den OP anschauen können und jetzt nach dem Aufwachen war meine erste Frage, wie es beim RWE steht. Ich kann es nicht glauben." Sein ehemaliger Klub Rot-Weiss Essen hatte das Spiel gegen Stuttgart II mit 1:6 verloren. Trotz der überstandenen Operation und des schwachen Ergebnisses seiner Ex-Mannschaft fand Sascha noch die Kraft, dem VfL Osnabrück zum Aufstieg in die zweite Liga zu gratulieren – der Klub hatte an diesem 36. Spieltag als erster Verein der Saison das Ticket für die zweite Bundesliga gelöst.

Sascha spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem für Rot-Weiss Essen und den FC Augsburg, bevor er beim TSV 1860 München als treffsicherer Torjäger zu einer echten Kultfigur avancierte. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2021 versuchte er sich als Trainer bei kleineren Vereinen. Zudem war er im Reality-TV aktiv: Gemeinsam mit Mario Basler (57) nahm er an der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars teil. An der Seite seiner Frau Ivonne meisterte er in der 7. Staffel der Sendung, die bei den diesjährigen Reality Awards erneut zur "Beliebtesten Reality des Jahres" gekürt wurde, Spiele und Streitigkeiten. Für das Ehepaar kam das Aus in Folge 6 – dem gefürchteten Sommerhaus-Fluch sind sie allerdings entkommen.

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Instagram / saschamoelders9 Sascha Mölders, Mai 2026

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Getty Images Sascha Mölders im Dezember 2021 in München

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Mario Basler in der Talkshow "3nach9" im Januar 2017