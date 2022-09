Enttäuschung: Ivonne und Sascha müssen Sommerhaus verlassen

Haben sich Sascha und Ivonne Mölders etwa verzockt? Der Kicker und seine Frau wollten es bei Das Sommerhaus der Stars in diesem Jahr allen zeigen: Gegen die anderen Promipaare taten sich die zwei in den Spielen allerdings etwas schwer. Doch durch ihre Allianz mit den Baslers schienen sie im Haus ein gutes Standing zu haben – was ihnen nun zum Verhängnis wurde: Nach einem taktischen Schachzug mussten Sascha und Ivonne ihre Koffer packen!

Vor der Nominierung schmiedeten die zwei nämlich einen Plan mit Mario Basler (53) und seiner Frau: Die beiden Paare wollten sich gegenseitig wählen. Offenbar gingen sie davon aus, dass die übrigen Teams Cosimo Citiolo (40) und seine Partnerin Nathalie Gaus nominieren würden – eine fatale Fehleinschätzung! Alle Stimmen landeten bei den Baslers und den Mölders, sodass es am Ende 3:3 stand. Patrick Romer (26), der sich mit seiner Antonia (22) zuletzt saven konnte, musste dann entscheiden, wer das Haus verlassen soll – und wählte Sascha und Ivonne.

Die waren daraufhin sichtlich enttäuscht und plötzlich auch sauer auf den TV-Bauern – denn der hatte die Mölders zuvor selbst nominiert, sich dann bei der finalen Entscheidung aber mächtig Zeit gelassen. "Wenn er uns doch die Stimme gibt, und dann kommt noch mal die gleiche Wahl, dann braucht man doch nicht rumeiern...", echauffierte sich Ivonne. Als Patrick sich lautstark rechtfertigte, fuhr Sascha ihm über den Mund. Damit war die Stimmung bei allen Kandidaten im Keller.

RTL / Stefan Gregorowius Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / saschamoelders9 Ivonne und Sascha Mölders im Februar 2018

