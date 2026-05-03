Training für "Nobody" rettete Bob Odenkirk nach Herzinfarkt

Bob Odenkirk (63) blickt offen auf den Moment zurück, der sein Leben beinahe verändert hätte: Im Sommer 2021 erlitt der Schauspieler am Set der letzten Staffel von "Better Call Saul" in New Mexico einen Herzinfarkt und brach plötzlich zusammen. In einem neuen Gespräch mit dem Magazin Men’s Health erzählt der "Nobody"-Star nun, dass ausgerechnet das knallharte Training für seinen Actionfilm ihm in dieser dramatischen Situation das Leben erleichtert haben soll. Die intensiven Vorbereitungen hätten seinem Körper geholfen, den medizinischen Notfall besser zu überstehen – und dafür ist Bob heute sichtbar dankbar.

Für den Kinohit "Nobody", der 2021 erschienen war, hatte Bob monatelang Kampfsport, Stunts und Krafttraining geübt, um möglichst viele Actionszenen selbst drehen zu können. Diese Fitness zahlt sich nach seiner Einschätzung bis heute aus. "Dieses Training und die körperliche Bewegung haben mir wirklich geholfen, den Herzvorfall ohne bleibende Schäden zu überstehen – was das Beste ist", erklärte er gegenüber Men’s Health. Der Seriendarsteller berichtet, dass er inzwischen mit zwei Stents lebt und seine Medikamente weitgehend reduzieren konnte: Er nimmt nach eigener Aussage täglich ein Statin, Metoprolol und Aspirin. Nach dem Erfolg des ersten Films kehrte er zudem noch einmal in seine Rolle als kompromissloser Familienvater-Actionheld zurück: Die Fortsetzung von "Nobody" kam 2025 in die Kinos.

Der Hollywoodstar nutzt die Erfahrungen aus dem Herzinfarkt heute vor allem, um seinen Alltag bewusster zu gestalten. Er beschreibt, dass sich für ihn vor allem die Sicht auf die kleinen Momente geändert habe. "Wenn du mich fragst, wie sich das auf mein Leben auswirkt, dann geht es wirklich darum, den Moment zu erleben, ihn wertzuschätzen und die Welt zu schätzen, die gerade jetzt ziemlich wunderbar ist", sagte er im Gespräch mit dem Männermagazin. Bob wurde mit Rollen wie dem windigen Anwalt Jimmy McGill alias Saul Goodman in Breaking Bad und "Better Call Saul" weltweit bekannt. Eine Rückkehr in das "Breaking Bad"-Universum kann er sich aber nur unter bestimmten Bedingungen vorstellen.

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Getty Images Bob Odenkirk bei der Premiere von Magnolia Pictures "Normal" in Los Angeles, April 2026

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Imago Bob Odenkirk in einer Szene aus dem Actionfilm "Nobody" (2021)

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Imago Bob Odenkirk und Jonathan Banks in einer Szene von "Better Call Saul", August 2016