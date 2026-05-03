Macht Chris Manazidis hier seine neue Beziehung öffentlich?

Überraschung für seine Fans: Chris Manazidis scheint wieder vergeben zu sein. Der Social-Media- und Realitystar deutet auf Instagram eine neue Beziehung an – zumindest auf seine ganz eigene Art. In einem Video zeigt er sich eng an der Seite einer blonden Frau, mit der er die beliebte Kopfhörer-Challenge durchzieht. Während Chris mit dicken Kopfhörern auf dem Sofa sitzt und laute Musik hört, feuert sie eine pikante Frage nach der anderen auf ihn ab, darunter auch die Frage: "Schatz, liebst du mich?" Chris, der ihre Worte wegen der Musik angeblich nicht versteht, antwortet trocken mit: "Nein."

Die beiden lachen, kichern, stupsen sich an – und ganz nebenbei verlinkt der Realitystar die Frau an seiner Seite: Es ist Reality-TV-Bekanntheit Franziska Apollonia. Für viele Fans ist damit klar: Chris macht hier seine neue Beziehung offiziell. Denn Franziska legt nach: "Bist du mir schon mal fremdgegangen?" Wieder sagt er wie aus der Pistole geschossen: "Ja." Auch auf die Frage "Bereust du es?" folgt nur ein deutliches: "Nein." Als sie schließlich wissen will, ob er sie mit ihrer besten Freundin betrogen habe, kommt erneut ein: "Ja." Erst am Ende löst der Influencer den Gag auf und fragt irritiert: "Schatz, wann machst du eigentlich die Musik an?"

Franziska ist Reality-TV-Fans längst ein Begriff. Sie sorgte in der vergangenen Staffel von Temptation Island als Verführerin für reichlich Wirbel und brachte dort so manchen vergebenen Mann ins Schwitzen. Sie ist zudem auf OnlyFans aktiv und stand bereits für das Boxevent Fame Fighting im Ring. Im vergangenen Jahr traf Franziska auf Raffaela Caramela. Die vermeintliche Romanze mit Chris scheint noch relativ frisch zu sein. Im Interview mit Promiflash plauderte sie im Oktober aus: "Ich bin glücklicher Single. Der richtige Mann war noch nicht da." Damals verriet Franziska auch, wie sie sich ihren Traummann vorstellt. Ob sie ihn nun in Chris gefunden hat?

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Instagram / christo Chris Manazidis, Juli 2025

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Instagram / christo Franziska Apollonia und Chris Manazidis, Influencer

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Instagram / franziskaapollonia Franziska Apollonia, Influencerin