Barbara Schöneberger startet ihren eigenen YouTube-Kanal

Barbara Schöneberger (52) wagt sich in neue digitale Gefilde: Die beliebte Moderatorin hat einen eigenen YouTube-Kanal gestartet, auf dem sie ihre Fans künftig jeden Donnerstag mit einem neuen Video versorgen will. Unter dem selbstironischen Kanalnamen "Schöneberger wird's nicht" verspricht sie ihren Zuschauern einen authentischen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens. Dabei kündigt Barbara an, ihr "Innerstes nach außen kehren" zu wollen – und das in einem bunten Mix aus Kochen, Basteln, Reisen und mehr.

Den Auftakt des Kanals macht ein Video, das die Moderatorin in ihrer Kleiderkammer im Keller zeigt, wo sie Outfits für ihre Auftritte in der ORF-Show "Wir sind Song Contest" aussucht. Darunter präsentiert sie auch das Kleid, das sie bei einem Event trug, bei dem sie mit Robbie Williams (52) zusammentraf. Außerdem nimmt sie die Kamera mit zu den Dreharbeiten nach Wien, zeigt Proben und die Vorbereitung in der Maske. Auf ihrem Kanal schreibt Barbara dazu humorvoll: "Wissenschaftliche Videos, fundierte Videoessays und knallharte Analysen erwarten euch hier... nicht. Dafür nimmt Barbara Schöneberger euch mit hinter die Kulissen, sie kocht, bastelt, gärtnert und scheitert."

Barbara gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Ihre Karriere begann sie 1998 als Assistentin in der Sat.1-Spielshow "Bube, Dame, Hörig" – ein Job, den sie damals noch als Übergangslösung betrachtete, wie Filmstarts berichtete. Inzwischen ist sie seit vier Jahren das Gesicht der ARD-Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" und damit aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Für die Entertainerin steht aktuell auch ein neues TV-Projekt auf dem Programm: Sie ist Teil des Casts der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing" auf Prime Video, die ab dem 14. Mai abrufbar sein soll.

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Imago Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 6. Februar 2026 in Hamburg

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Getty Images/Alexander Koerner Robbie Williams und Barbara Schöneberger bei der Bambi-Verleihung 2016

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IMAGO / BOBO Barbara Schöneberger im "ZDF-Fernsehgarten", September 2025