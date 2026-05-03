Vor "Bachelor"-Start: Das waren Paul Jankes Liebschaften

Rund 15 Jahre nach seiner ersten Staffel kehrt Paul Janke (44) als Rosenkavalier zurück – und damit rückt auch sein Liebesleben wieder in den Fokus. Der TV-Star, der 2012 als RTL-Bachelor bekannt wurde, sucht erneut im Fernsehen nach der großen Liebe – zur Begeisterung von Sänger Bill Kaulitz (36). Doch wer waren eigentlich die Frauen, die bisher eine Rolle in seinem Leben gespielt haben? Trotz des großen Interesses seiner Fans bleibt das romantische Kapitel des gebürtigen Hamburgers größtenteils ein Rätsel. Offizielle Beziehungen waren in der Vergangenheit rar, und Paul selbst hält sich bedeckt, wenn es um sein Privatleben geht. 2023 überraschte er seine Fans laut TV Movie allerdings mit der Neuigkeit, knapp vier Jahre (2016 bis 2019) mit der Cousine von Sarah Knappik (39), Kathrin Bösch, zusammen gewesen zu sein.

Wegen seiner Heimlichtuerei ploppen immer wieder Gerüchte über neue Frauen an seiner Seite auf. Mal wird er mit Bekanntheiten aus der TV-Welt in Verbindung gebracht. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an Kampf der Realitystars brodelte die Gerüchteküche über eine mögliche Liaison zwischen Antonia Hemmer (26) und Paul. Offiziell bestätigt wurde das allerdings nie, die beiden sprachen öffentlich immer nur von Freundschaft. Mal sorgen auch heiße Bilder in der Öffentlichkeit für Spekulationen: Anna Victoria Reiser soll ja nur eine Shooting-Partnerin gewesen sein. Sein Lebensstil zwischen Mallorca, DJ-Auftritten und verschiedenen Reality-Formaten bietet dabei reichlich Stoff für Tratsch. In Interviews betont Paul jedoch regelmäßig, dass er auch als Single glücklich sein kann – und trotzdem bleibt die Suche nach einer festen Partnerin ein wiederkehrendes Thema in seinem Leben.

Nun gibt der Realitystar, der neben seiner TV-Karriere auch als Model arbeitet und 2009 sogar zum "Mister Hamburg" gewählt wurde, der Liebe eine neue Chance vor laufenden Kameras. Unter dem Titel "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" verteilt er bei RTL wieder Rosen, und die Begeisterung der Fans ist bereits jetzt groß. Bewerbungen für die neue Staffel sind bereits möglich. Ob Paul, der obendrein acht Jahre beim FC St. Pauli gekickt hat, nach der missglückten Lovestory mit Anja Polzer (41) nach der Show 2012 diesmal sein Happy End findet, bleibt abzuwarten. Sein erstes Kapitel als Rosenkavalier vor über zehn Jahren blieb jedenfalls ohne dauerhaftes Liebesglück. Nichtsdestotrotz gilt er bis heute für viele als der Ur-Bachelor.

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Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star

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RTL / Frank Beer Paul Janke bei "Bachelor in Paradise"

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Imago Beim RTL-Spendenmarathon 2012 in Köln: Paul Janke mit Anja Polzer und Sissi Fahrenschon