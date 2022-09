Sommerhaus-Exit: Ivonne und Sascha schützten anderes Paar

Haben Ivonne und Sascha Mölders sich für ein anderes Paar aufgeopfert? Die Blondine und der Kicker mussten das Sommerhaus der Stars in der vergangenen Folge verlassen. Danach schienen die beiden ziemlich enttäuscht über ihren Exit zu sein. Offenbar steckte dahinter aber der Plan, ein anderes Paar zu schützen: Ivonne und Sascha wollten Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus vor dem Rausschmiss bewahren, wie sie jetzt gegenüber Promiflash preisgaben!

Zuvor hatten Ivonne und Sascha mit Mario Basler (53) und seiner Partnerin Doris Bült besprochen, dass sie sich gegenseitig wählen. Das Paar erzählt Promiflash, dass es das aus einem ganz bestimmten Grund getan hätte: "Wir haben zahlreiche lange Gespräche am Lagerfeuer gehabt. Und deswegen haben wir – was man im TV nicht sieht – die Absprache getroffen, dass es Cosimo das Herz brechen würde, wenn alle ihn wählen." Der Entertainer habe in der Vergangenheit viel Schlechtes erlebt, weswegen Ivonne und Sascha ihm angeboten hätten, ihm zukünftig zur Seite zu stehen. "Wenn wir ihn dann gewählt hätten, wäre das nicht unser Stil gewesen, dann wären wir auch nur welche von denen, die ihm das Blaue vom Himmel erzählen und doch nicht einlösen", erklärt der Sportler.

Als bei der Entscheidung dann niemand Cosimo gewählt hatte, seien alle sehr gerührt gewesen – die anderen Kandidaten wussten nämlich nichts von dem Plan der Mölders. "Alle haben geweint", erinnert sich Sascha. Deswegen bereue das Ehepaar nichts.

