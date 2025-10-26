Victoria Beckham erzählt sexy Kennenlerngeschichte mit David

Victoria Beckham (51) hat in einem Interview eine amüsante Anekdote aus den anfänglichen Tagen ihrer Beziehung zu David Beckham (50) geteilt. Während ihrer Zeit als Mitglied der Spice Girls schmuggelte sie ihren jetzigen Mann heimlich in ihr Hotelzimmer, als die Girlgroup auf Tour war. Am Morgen blieb David nichts anderes übrig, als durch das Fenster zu klettern und in denselben Klamotten wie am Vorabend den sogenannten "Walk of Shame" anzutreten. Wie Victoria lachend im Podcast "Call Her Daddy" erzählte, hatte der ehemalige Fußballstar danach Blasen an den Füßen und musste sogar das Training mit Manchester United ausfallen lassen.

Die Designerin hob hervor, wie harmonisch David in das Leben der Band integriert wurde. Er sei direkt mit ihren Bandkolleginnen Melanie Brown (50), Geri Halliwell (53), Emma Bunton (49) und Melanie Chisholm (51) zurechtgekommen, was bei seinem Besuch auf der Tour offensichtlich war. Trotz Victorias großer Bekanntheit als Spice Girl habe David nie Unsicherheiten wegen ihres Erfolgs gezeigt. Im Gegenteil, er unterstützte sie von Anfang an und war regelmäßig an ihrer Seite, sowohl auf als auch abseits der Bühne. Gemeinsam haben die beiden sich durch die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung gekämpft und erst kürzlich stolz ihr 26-jähriges Ehejubiläum gefeiert.

Das Paar, das sich 1997 kennenlernte und zwei Jahre später heiratete, gilt bis heute als eines der erfolgreichsten Power-Couples der Welt. Noch bevor sie den Bund der Ehe eingingen, erblickte ihr erster Sohn Brooklyn (26) das Licht der Welt. Es folgten die Söhne Romeo (23) und Cruz (20) sowie ihre Tochter Harper (14), die das Familienglück komplettierten. Trotz ihres oft turbulenten Lebens in der Öffentlichkeit beschreiben sich Victoria und David als einander zugewandt und standfest. Dieses frühe Abenteuer auf einer Hotel-Tour zeigt nur, wie leidenschaftlich und humorvoll ihre Beziehung von Anfang an war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Finnbarr Webster David und Victoria Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Regan, Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria sowie Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham