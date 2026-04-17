Brooklyn Peltz-Beckham ignoriert Mama Victorias Geburtstag

Familiendrama auch am Geburtstag: Während Victoria Beckham (52) ihren heutigen Ehrentag bereits am Mittwoch in Miami mit einem edlen Dinner im Restaurant Casadonna einläutete, blieb ein öffentlicher Gruß von ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) bisher aus. Die Designerin genoss den Abend mit Tochter Harper (14), die sie im Luxuslokal herzlich in die Arme schloss, als eine weiße Geburtstagstorte an den Tisch gebracht wurde. Zeitgleich herrschte auf Brooklyns Instagram-Profil Funkstille in Sachen Glückwünsche – ihr Sohn postete stattdessen ein neues Kochvideo und bewarb seine eigene Hot-Sauce-Marke. Auch seine Ehefrau Nicola (31) meldete sich online nicht zu Victorias Geburtstag.

Brooklyn teilte auf Social Media lieber einen Clip, in dem er ein Rezept für "sweet jalapeño salmon with arugula walnut salad" zubereitet und dabei seine Hot-Sauce-Brand Cloud 23 in Szene setzt. Von einer Geburtstagsbotschaft an seine Mutter war in dem Beitrag nichts zu sehen. Dabei hatte Victoria erst vor Kurzem im Wall Street Journal erstmals über die angespannte Situation mit ihrem ältesten Kind gesprochen. "Wir haben immer versucht, die besten Eltern zu sein, die wir sein können. Und wissen Sie, wir stehen seit mehr als 30 Jahren in der Öffentlichkeit, und alles, was wir je versucht haben, ist, unsere Kinder zu schützen und sie zu lieben. Und wissen Sie, das ist alles, was ich wirklich dazu sagen möchte", erklärte die frühere Spice Girls-Sängerin in dem Gespräch. Brooklyns Seite der Geschichte war zuvor bereits über Social Media an die Öffentlichkeit gelangt: Dort hatte er seinen Eltern vorgeworfen, ihn über Jahre hinweg kontrolliert zu haben und deutlich gemacht, dass er derzeit keine Versöhnung plane.

Nach seinen Angaben verschärfte sich der Konflikt rund um seine Hochzeit mit Nicola im Jahr 2022. Der Influencer behauptete in einem inzwischen viel beachteten Instagram-Statement, Victoria habe in letzter Minute beschlossen, das Hochzeitskleid für Nicola doch nicht zu fertigen, sodass seine Frau kurzfristig ein anderes Kleid organisieren musste. Außerdem schilderte er, Victoria habe bei der Feier auf Anweisung von Marc Anthony (57) "sehr unangemessen" mit ihm getanzt, was ihn vor den Gästen beschämt habe. Unterstützt wurde diese Darstellung später von DJ Fat Tony, der beim Brunch nach der Hochzeit auflegte und die Situation als "wirklich unangenehm" beschrieben haben soll. Brooklyn erklärte zudem, seine Eltern würden vor allem auf "Brand Beckham" achten und versuchen, die Deutungshoheit über ihr Familienleben zu behalten. Berichten zufolge ließ der ehemalige Fotograf sogar ein Tattoo zu Ehren von Papa David entfernen und soll seine Eltern inzwischen angewiesen haben, ihn nur noch über Anwälte zu kontaktieren. Während Victoria in Miami weiter ihre Geburtstagsfeierlichkeiten genießt und sich dabei eng an Tochter Harper zeigt, richtet sich der Blick der Fans nun einmal mehr auf das komplexe Verhältnis innerhalb der berühmten Familie.

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham feiert ihren Geburtstag mit Tochter Harper

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Getty Images Victoria und David Beckham