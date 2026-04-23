Victoria Beckham strahlt trotz verlorenem Markenstreit

Victoria Beckham (52) hat in New York eine juristische Niederlage erlitten – und sich davon sichtlich wenig beeindrucken lassen. Die Modedesignerin verlor einen Markenstreit gegen den amerikanischen Handtaschen- und Kofferhersteller Vera Bradley um die Initialen VB, die gleichzeitig das Logo ihrer eigenen Beauty-Marke sind. Victorias Anwaltsteam hatte zunächst beantragt, dem Unternehmen die Verwendung dieser Buchstabenkombination zu untersagen, ließ die Frist dann aber verstreichen, wie Daily Mail berichtet. Unmittelbar danach zeigte sich die 52-Jährige beim "Time100 Summit" im New Yorker Lincoln Center bestens gelaunt und teilte auf Instagram witzige Backstage-Fotos von ihrem Auftritt dort.

Victorias Rechtsanwälte hatten argumentiert, die Initialen VB seien weltweit untrennbar mit ihr verbunden, und Verbraucher könnten annehmen, sie stehe hinter den Designs von Vera Bradley. Das US-Patent- und Markenamt teilte laut The Sun mit: "Das Gremium nimmt den Antrag von Victoria Beckham Limited zur Kenntnis, auf die Verlängerung der Frist zur Einreichung eines Widerspruchs zu verzichten." Nach diesem Fristverzicht wurde das Verfahren eingestellt. Nicht der erste Rückschlag dieser Art: Bereits zuvor hatte Victoria einen ähnlichen Markenstreit in Norwegen verloren – gegen das Beauty-Label der Topmodels Vendela Kirsebom, das ebenfalls die Initialen VB im Logo trägt.

Vera Bradley wurde 1982 von Barbara Bradley Baekgaard und Patricia Miller gegründet und ist heute ein etabliertes amerikanisches Unternehmen mit einem Jahresumsatz von umgerechnet rund 200 Millionen Pfund. Victoria selbst startete ihre Karriere als Mitglied der Spice Girls und hat sich längst als Designerin und Unternehmerin einen Namen gemacht. Gemeinsam mit ihrem Mann David Beckham (50) lebt sie einen Großteil des Jahres in den USA; zuletzt hielt sich das Paar in Miami auf, bevor sie nach New York weiterzogen. Der Streit mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn klingt derweil nach wie vor nicht ab.

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Getty Images Victoria Beckham, Designerin

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham Backstage beim Time 100 Event 2026

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Getty Images Victoria Beckham, Model

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham beim Time 100 Event, Backstage 2026

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