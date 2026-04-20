Nicola Peltz ehrt ihre Mutter mitten im Beckham-Streit

Wenige Tage nachdem Brooklyn Peltz-Beckham (27) den 52. Geburtstag seiner Mutter Victoria Beckham (52) ohne öffentlichen Glückwunsch verstreichen ließ, meldete sich seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) mit einem auffälligen Post in den sozialen Medien zu Wort. Die 31-Jährige teilte auf Instagram eine handgeschriebene Botschaft – allerdings nicht an ihre Schwiegermutter, sondern an ihre eigene Mama, das ehemalige Model Claudia Heffner. "Mom, das Beste für mich ist, zu wissen, dass ich ein kleines Stück von dir bin", schrieb Nicola in dem Post. Der Zeitpunkt des Beitrags sorgt bei vielen Followern für Gesprächsstoff.

Brooklyn war der einzige aus Victorias engstem Kreis, der zum Geburtstag der Designerin schwieg. Ehemann David (50), die Söhne Romeo und Cruz sowie Tochter Harper gratulierten der Modeschöpferin öffentlich. Brooklyn hingegen hält an seiner Distanz zur Familie fest und lebt mit Nicola in den USA. Erst im Januar hatte er sich in einem ausführlichen Instagram-Statement von seiner Familie losgesagt. Darin warf er seinen Eltern unter anderem vor, seine Ehe sabotiert und ihn sein Leben lang kontrolliert zu haben. "Ich habe nicht vor, mich mit meiner Familie zu versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert – ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich ein", schrieb er damals. Victoria reagierte auf den Eklat kurz vor ihrem Geburtstag in einem Interview mit dem Wall Street Journal: "Wir haben immer versucht, die besten Eltern zu sein, die wir sein können", sagte sie und betonte, dass ihr die Liebe zu ihren Kindern das Wichtigste sei.

Der Familienstreit schwelt schon länger: Bereits im Dezember berichtete Bruder Cruz auf Instagram, dass Brooklyn mehrere Familienmitglieder in den sozialen Medien blockiert habe. Zu Victorias Geburtstag am 17. April hatte sich Brooklyn statt mit einem Glückwunsch mit einem Kochvideo und Werbung für seine eigene Hot-Sauce-Marke auf Instagram gemeldet – auch Nicola schwieg damals zu dem Ehrentag ihrer Schwiegermutter. Der 27-Jährige ist das älteste der vier gemeinsamen Kinder von Victoria und David Beckham und tauchte zuletzt auch nicht in Victorias Netflix-Dokuserie auf.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham im Januar 2026 während eines Urlaubs

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week