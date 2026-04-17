Victoria Beckham spricht erstmals über Brooklyn-Konflikt

Seit Monaten herrscht Funkstille zwischen Victoria Beckham (52) und ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) – nun hat die Designerin und Sängerin erstmals öffentlich über die Entfremdung gesprochen. Gegenüber dem Wall Street Journal äußerte sie sich auf die direkte Frage nach ihrer Beziehung zu Brooklyn, ohne dabei seinen Namen zu nennen. "Ich glaube, wir haben unsere Kinder immer sehr geliebt", sagte sie. "Wir haben immer versucht, die besten Eltern zu sein, die wir sein können." Und weiter: "Wir stehen seit mehr als 30 Jahren in der Öffentlichkeit, und alles, was wir je versucht haben, war, unsere Kinder zu schützen und zu lieben. Das ist wirklich alles, was ich dazu sagen möchte."

Auch auf die Frage, ob sie Schuldgefühle habe, ihre Familie ins Rampenlicht gezogen zu haben, antwortete Victoria klar: "Ich würde nicht sagen, dass es mit Schuldgefühlen verbunden ist." Sie sprach davon, dass vor allem ihre Eltern sich zunächst anpassen mussten, als plötzlich Paparazzi vor ihrem Haus standen. Zuletzt hatte Brooklyn im Januar auf Instagram ein sechsseitiges Statement veröffentlicht, in dem er seinen Eltern vorwarf, ihn sein Leben lang kontrolliert zu haben. Außerdem beschuldigte er sie, versucht zu haben, seine Ehe mit Nicola Peltz-Beckham (31) zu sabotieren. Mit David und Victoria soll er seit dem vergangenen Mai nicht mehr gesprochen haben, nachdem er und Nicola Davids 50. Geburtstagsfeier ferngeblieben waren. Laut Medienberichten hatten Brooklyns und Nicolas Anwälte die Beckhams sogar aufgefordert, künftig nur noch über die Anwälte zu kommunizieren.

Die Beckhams pflegen seit jeher ein öffentliches Familienleben, doch hinter den Kulissen bleibt vieles privat. Victoria und David sind Eltern von vier Kindern und betonten immer wieder, wie wichtig ihnen der familiäre Zusammenhalt sei. In dem neuen Gespräch erinnert die Sängerin daran, wie anders sich Elternsein anfühlt, wenn die Kinder erwachsen werden: "Eltern junger Erwachsener und erwachsener Kinder zu sein, mein Gott, das ist etwas ganz anderes, als kleine Kinder zu haben. Ich glaube, wir versuchen, das Beste zu tun, was wir können", sagte sie dem Wall Street Journal. Brooklyn heiratete 2022 in Florida seine Partnerin Nicola Peltz-Beckham und lebt seitdem mit ihr in den USA.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige Anzeige

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week