Beanie Feldstein erwartet erstes Kind mit Ehefrau Bonnie

Für Schauspielerin Beanie Feldstein (32) und ihre Frau Bonnie-Chance Roberts steht die nächste große Lebensveränderung bevor: Das Paar erwartet sein erstes Baby! Die Freudennachricht verkündeten die beiden auf Instagram mit einem gemeinsamen Post. In einer Reihe von Bildern ist Beanie in einem rosa Spitzenkleid zu sehen, wie sie strahlend ihr Lächeln in die Kamera richtet und eine Hand unter ihren Babybauch hält – während Bonnie ihrerseits liebevoll die Hand auf den Bauch ihrer Frau legt. Zu sehen war auch eine weiße Torte mit rosa Schleifen und der Aufschrift "B+B are having a baby!"

Im gemeinsamen Caption schrieben die beiden dazu: "Limited Edition Scouse Beanie Baby coming soon!!" Ein Mädchen scheint es zu werden – zumindest deuten die vielen rosa Details auf dem Foto und die Torte darauf hin. Wann genau das Baby auf die Welt kommen soll, ließen Beanie und Bonnie noch offen.

Das Paar lernte sich 2018 in Großbritannien kennen, als beide an der Vorproduktion des Films "How to Build a Girl" beteiligt waren. Im Juni 2022 machten sie ihre Verlobung öffentlich – Bonnie machte den entscheidenden Schritt und kniete sich für den Heiratsantrag nieder. Gefeiert wurde damals unter anderem mit Beanies Bruder Jonah Hill (42) sowie engen Freunden wie Ben Platt (32) und Kaitlyn Dever (29). Geheiratet haben die beiden dann im Mai 2023 bei einer Hochzeit im Sommercamp-Stil auf dem Cedar Lakes Estate im Hudson Valley. Beide Brautkleider wurden von Gucci entworfen. Beanie beschrieb ihr Kleid gegenüber dem Magazin Vogue damals als ein Stück, das sich anfühle, "als hätten sie ein hundert Jahre altes Kleid restauriert – und gleichzeitig bemerkenswert modern und frisch. Es ist bescheiden und doch sexy."

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Getty Images Beanie Feldstein und Bonnie Chance Roberts, 2021

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Instagram / bonnie_chance Bonnie Chance Roberts und Beanie Feldstein, Ehepaar

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ActionPress Beanie Feldstein, Schauspielerin

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