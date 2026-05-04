Panikattacken: Jenny Jürgens beendet ihre Schauspielkarriere

Jenny Jürgens (59) hat ihrer Schauspielkarriere endgültig den Rücken gekehrt. Die Tochter von Musiklegende Udo Jürgens (†80) macht damit einen Schritt, der für viele Fans überraschend kommen dürfte: Selbst verlockende Rollenangebote lehnt sie konsequent ab. Der Grund dafür liegt in ihrer Vergangenheit vor der Kamera, die sie als "absolutes Grauen" bezeichnet. Jahrelange schwere Panikattacken, Medikamente und Therapien prägten diese Zeit – ein Kapitel, das sie nicht noch einmal aufschlagen möchte. Ihre neu gewonnene innere Ruhe ist der Schauspielerin heute schlicht zu wertvoll, um sie gegen den Stress am Set einzutauschen – das berichtet das Magazin OE24.

Den entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben erlebte Jenny mit Mitte 40, als sie nach Mallorca zog und dort ihren heutigen Ehemann, den spanischen Regisseur David Carreras Solé, kennenlernte. Die Abkehr vom deutschen Medienrummel und die Anonymität auf der Insel empfindet sie als heilsam. Zwar berichtet sie, noch immer eine gewisse Grundnervosität zu spüren, doch die schweren Panikattacken gehören nach eigenen Aussagen der Vergangenheit an. Ihr Alltag besteht heute aus langen Spaziergängen mit ihren Hunden und dem Genuss von Stille und Natur. Öffentlich bleibt sie dennoch präsent – allerdings über ihre soziale Initiative "Herzwerk – Aktiv gegen Armut im Alter", mit der sie sich seit 2009 für ältere Menschen einsetzt.

Jennys Entscheidung, die Schauspielerei hinter sich zu lassen, war ein längerer Prozess. Bekannt wurde sie einem breiten Publikum unter anderem durch ihre Rolle in der ARD-Serie "Rote Rosen" und Auftritte in "SOKO Köln". Vor einigen Jahren überraschte sie ihre Fans dann mit einem unerwarteten Karriereschritt: Sie begann, sich als bildende Künstlerin zu betätigen. Nun folgt mit dem endgültigen Abschied von der Schauspielerei die nächste klare Weichenstellung – hin zu einem Leben, das sie selbst als sinnerfüllt und befreit beschreibt.

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Getty Images Jenny Jürgens auf der Aids Gala

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Andreas Rentz/Getty Images Jenny Jürgens und Udo Jürgens

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Getty Images Jenny Jürgens auf dem roten Teppich