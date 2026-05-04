Hundevorfall? Gordon Ramsays Restaurant steht in Kritik

In einem Londoner Restaurant des TV-Starkochs Gordon Ramsay (59) soll sich ein Vorfall abgespielt haben, der im Netz für ordentlich Wirbel sorgt. Im Gordon Ramsay Street Pizza im Stadtteil Battersea soll ein Hund während des Restaurantbesuchs einer jungen Familie sein Geschäft auf einer Hundematte direkt neben dem Tisch der Frau verrichtet haben. Die Kundin veröffentlichte daraufhin ein Video auf TikTok, in dem sie ihrem Ärger Luft machte. Sie saß mit ihrem Ehemann und ihrem Neugeborenen am Tisch und beschwerte sich, dass Hunde in Restaurants generell nichts zu suchen hätten. Laut ihr soll der Vierbeiner auf einer Hundematte sowohl "gepinkelt als auch gekackt" haben.

Allerdings erzählte eine Augenzeugin, die den gesamten Vorfall beobachtet haben will, dem Promiportal TMZ eine ganz andere Geschichte: Der Hund habe lediglich auf der Matte gesessen, anstatt auf dem Boden zu liegen – sein Geschäft soll er dort nicht verrichtet haben. Laut der Augenzeugin habe die Frau den Restaurantmitarbeitern gegenüber verlangt, den Platz zu wechseln, weil sie keine Hunde in der Nähe haben wollte. Ein Manager habe die Familie schließlich in einen anderen Bereich des Restaurants umgesetzt – und damit war die Sache erledigt.

Gordon selbst hat sich zu der Hundedebatte in seinem Pizza-Restaurant bisher nicht öffentlich geäußert. Der TV-Koch ist weltweit für seine zahlreichen Restaurants und Shows bekannt und verbringt viel Zeit in London, wo er mit seiner Frau Tana und den gemeinsamen Kindern lebt. Ob Hunde in seinem Street Pizza in Battersea grundsätzlich willkommen sind oder der Vorfall Konsequenzen für die Hausordnung des Restaurants haben wird, ist bislang nicht bekannt.

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Getty Images Gordon Ramsay bei der Premiere von "Being Gordon Ramsay" in London

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Getty Images Gordon Ramsay vor dem Training zum F1-Grand-Prix von Las Vegas im Paddock

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Instagram / gordongram Gordon Ramsay mit seiner Familie, Dezember 2024

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