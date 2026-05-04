Wegen Sicherheit: Taylor Swift plant geheime Doppelhochzeit

Taylor Swift (36) soll ihre bevorstehende Hochzeit mit Travis Kelce (36) aus Sicherheitsgründen gleich doppelt feiern. Laut Insidern, die dem Magazin OK! berichteten, plane die Sängerin eine große, öffentlichkeitswirksame Zeremonie mit rund 150 Gästen auf ihrem 18-Millionen-Dollar-Anwesen in Rhode Island und in nahegelegenen Veranstaltungsorten – darunter das Resort Ocean House. Diese soll jedoch als Ablenkungsmanöver dienen: Zeitgleich oder in unmittelbarer Nähe soll eine zweite, deutlich kleinere und heimliche Trauung im engen Kreis stattfinden. Als Termin ist demnach der Juni geplant.

Die Idee hinter der Doppelstrategie erklärt ein Insider so: "Taylor ist sich der Risiken, die mit diesem Maß an Bekanntheit und Aufmerksamkeit einhergehen, sehr bewusst. Es besteht das Gefühl, dass ein einzelnes Event nicht so geschützt werden kann, wie sie es sich wünscht." Eine weitere Quelle ergänzt: "Die Idee ist, dass ein großer, schlagzeilenträchtiger Tag die Aufmerksamkeit von dem echten, bedeutungsvolleren Moment ablenkt – sie glaubt, dass dadurch das Risiko sinkt, dass Stalker oder Störenfriede versuchen, ihre Bewegungen an einem zweiten großen Tag zu verfolgen." Taylors gesamtes Anwesen werde dabei "als Hochsicherheitszone" behandelt, mit strengen Zugangskontrollen aus allen Richtungen. Als Gäste der Feier werden unter anderem Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31), Emma Stone (37) und Zoë Kravitz genannt, außerdem Travis' Bruder Jason Kelce (38) sowie sein Teamkollege Patrick Mahomes (30).

Der Hochzeitsplan hat sich damit offenbar grundlegend verändert: Zuvor waren Details über einen möglichen Termin im Juli und einen Veranstaltungsort in New York City durchgesickert, woraufhin die Planungen laut OK! neu aufgerollt wurden. Nun heißt es, dass der Look der Braut an Elizabeth Taylors (†79) Hochzeitskleid von 1950 erinnern soll – mit Taillierung und Spitze als Reminiszenz an den Hollywood-Glamour vergangener Jahrzehnte. Als mögliche Designerin wird Sarah Burton gehandelt. Berichte deuten außerdem darauf hin, dass Taylor sich darum bemühen könnte, Schmuck aus dem Nachlass von Elizabeth Taylor zu leihen. Trotz des aufwendigen Rahmens soll das Paar auf klassische Hochzeitstraditionen setzen: Taylors Vater soll sie demnach zum Altar führen, geplant sind außerdem ein Vater-Tochter-Tanz und eine Hochzeitstorte im Stil der 1950er-Jahre.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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IMAGO / Icon Sportswire Taylor Swift, Dezember 2024

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Elizabeth Taylor, 1960