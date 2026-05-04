Schwangere Prinzessin Eugenie teilt seltene Familienfotos

Prinzessin Eugenie (36) setzt ein liebevolles Zeichen: Mit einem herzlichen Geburtstagspost auf Instagram ehrte die 36-Jährige ihren Ehemann Jack Brooksbank (40) zu dessen 40. Geburtstag und gewährte dabei seltene Einblicke in ihr Privatleben. "Fröhlichen 40., mein Liebster", schrieb Eugenie am Sonntag unter einen Schnappschuss ihres Mannes – nur wenige Stunden, bevor sie ihre erneute Schwangerschaft publik machte. Neben diesen persönlichen Grüßen teilte die Prinzessin Fotos beim Spielen mit den Söhnen August Philip und Ernest George sowie ein humorvolles Throwback-Bild mit Sombrero.

Die Veröffentlichung dieser Aufnahmen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Image von Eugenies Vater, Andrew Mountbatten-Windsor (66), endgültig in Trümmern liegt. Der ehemalige Prinz steht wegen seiner langjährigen Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) massiv unter Druck und verlor nach einem Eingreifen von König Charles (77) bereits alle royalen Titel. Besonders brisant wurde die Lage durch seine jüngste Festnahme an seinem 66. Geburtstag wegen des Verdachts, er habe vertrauliche Informationen des Königshauses mit Epstein geteilt. Andrew weist die Vorwürfe zwar zurück, doch das offizielle Statement von König Charles betont die "tiefste Besorgnis" des Palastes und die volle Unterstützung der Behörden.

Während die Schlagzeilen um ihren Vater weltweit für Entsetzen sorgen, scheint Eugenie bewusst den Fokus auf ihr eigenes Familienglück zu lenken. Nach einer längeren Phase der Zurückhaltung zeigt sie sich nun wieder öfter, etwa kürzlich auf einer Society-Hochzeit in Sizilien. Eugenie und ihre Schwester Beatrice verlassen sich in diesen turbulenten Zeiten sichtlich stark auf den Rückhalt ihrer Ehemänner, um den Skandalen ihres Vaters zu trotzen. Mit den neuesten Bildern am Meer und im Kreise ihrer Liebsten signalisiert die Prinzessin, dass ihr privates Fundament trotz der drohenden Ermittlungen gegen ihren Vater unerschütterlich bleibt.

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princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2026

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Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie und ihr Sohn

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Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie bei Eugenies Hochzeit im Jahr 2018