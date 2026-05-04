"Enttäuschungen": Juliette Schoppmann erklärt Musikpause

Juliette Schoppmann (46) hat sich bei ihren Fans mit einem emotionalen TikTok-Video gemeldet und dabei über ihre aktuelle Musikpause gesprochen. Die Sängerin sprach in dem Clip über "menschliche Enttäuschungen", die sie offenbar dazu bewogen haben, kürzer zu treten – und deutete sogar an, ans Aufgeben gedacht zu haben. Doch bei einem Teil ihrer Follower kam die Botschaft nicht ganz so an, wie sie es sich wohl vorgestellt hatte.

In den Kommentaren unter dem Video machten sich nämlich schnell Verwirrung und Ratlosigkeit breit. "Ich weiß überhaupt nicht, was sie will. Hat sie was getrunken?", fragte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Selten jemand so viel reden hören, der rein gar nichts gesagt hat." Nicht alle Reaktionen waren jedoch kritisch – ein Fan appellierte an Juliette: "Wie kannst du ans Aufgeben denken? Für mich hattest du immer eine Stimme, die aus allem herausragt – etwas ganz Besonderes. Lass dich nicht brechen von Menschen, die Mauern und Schranken bauen." Zusätzliche Verwirrung entstand durch einen offensichtlichen Fehler beim Veröffentlichungszeitpunkt: Mehrere Nutzer wiesen darauf hin, dass das Video zu früh hochgeladen worden sei – "Du hast das Video zu früh veröffentlicht, heute ist der 30.04.2026", schrieb ein Kommentator.

Abseits ihres neuen TikTok-Posts ist Juliette derzeit auch im TV-Umfeld präsent: In der Begleitshow "DSDS Reality" auf RTL+ unterstützt sie als Gesangscoach die Kandidaten von Deutschland sucht den Superstar abseits der großen Bühne. Dort begleitet die Sängerin die Talente beim Proben und im gemeinsamen Alltag – ganz nah an ihren zwischenmenschlichen Momenten.

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Imago Juliette Schoppmann zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff", 2023

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Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann, DSDS-Bekanntheit

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Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann, DSDS-Bekanntheit