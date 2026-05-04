45 und fitter denn je: Das ist Jessica Albas Geheimnis

Vor ein paar Tagen hat Jessica Alba ihren 45. Geburtstag gefeiert – und die Schauspielerin sieht aktuell fitter aus denn je. Mit ihrer schlanken Figur und einem strahlenden Teint begeistert sie ihre Fans immer wieder aufs Neue. Doch das Geheimnis hinter ihrem Aussehen ist weniger streng, als man vielleicht vermuten würde. Jessica setzt laut Daily Mail auf die sogenannte Fab-Four-Diät der Ernährungsberaterin Kelly LeVeque, die auf einem einfachen Prinzip basiert: Jede Mahlzeit sollte eine ausgewogene Kombination aus Eiweiß, Fett, Ballaststoffen und Gemüse enthalten. Das Konzept zielt darauf ab, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heißhungerattacken zu vermeiden.

Da Kelly bemerkte, dass Jessica häufig das Frühstück auslässt, empfahl sie ihr, den Tag mit einem grünen Power-Smoothie zu starten – bestehend aus einer Handvoll Grünzeug, Banane, Chiasamen, Mandelmilch und Mandelbutter. Unter der Woche ernährt sich die dreifache Mutter an vier Tagen überwiegend pflanzlich und verzichtet dabei weitgehend auf verarbeitete Lebensmittel und Milchprodukte. Am Wochenende ist sie etwas entspannter und gönnt sich zum Beispiel eine große Portion Pasta. Beim Sport setzt sie auf Abwechslung: Pilates, Spaziergänge an der frischen Luft und Hot Yoga gehören fest zu ihrer Routine. "Ein paarmal pro Woche stehe ich um 5:15 Uhr für eine Hot-Yoga-Stunde auf. Ich brauche einen wirklich guten Wecker und einen starken Kaffee", verriet sie einmal. Ihre Workouts teilt die Schauspielerin regelmäßig auf Instagram.

Die Beziehung zu ihrem Körper war nicht immer so entspannt. Beim Goop Health Summit in Los Angeles berichtete Jessica im Jahr 2019 laut The Hollywood Reporter offen über ihre Erfahrungen: "Ich sollte mich schämen, wenn ich Männer in Versuchung führte. Dann hörte ich als Schauspielerin auf, viel zu essen. Ich ließ mich eher wie ein Junge aussehen, damit ich nicht so viel Aufmerksamkeit bekam." Den Grundstein für ihre heutige Fitness sieht sie in ihrer Rolle in der TV-Serie "Dark Angel". "Ich verdanke meinen athletischen Körper dem Kampfsport, Turnen, Tanzen und Krafttraining, das ich während der Dreharbeiten zu 'Dark Angel' gemacht habe", erklärte sie. Jessica hat drei Kinder – Honor, Haven und Hayes – aus ihrer Ehe mit Cash Warren (47), von dem sie inzwischen getrennt ist.

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Getty Images Jessica Alba auf dem Red Carpet der Eröffnungsnacht von "Giant" beim Red Sea International Film Festival in Jeddah

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba in Miami, Februar 2026

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Imago Jessica Alba trifft beim Super Bowl LX in Santa Clara zur Halbzeitshow ein