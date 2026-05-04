Beyoncé und Jay-Z liebäugeln mit einem Schloss in Frankreich

Beyoncé (44) und Jay-Z (56) haben offenbar die Suche nach einem neuen Zuhause von Großbritannien nach Frankreich verlagert. Wie The Sun berichtet, soll sich das Musikerpaar für ein Château aus dem 16. Jahrhundert in der Nähe von Bordeaux interessieren. Das Anwesen in Südwestfrankreich soll über zehn Schlafzimmer und acht Badezimmer verfügen – damit wäre genug Platz für die Familie mit den drei Kindern Blue Ivy (14) sowie den Zwillingen Rumi (8) und Sir (8).

Laut The Sun sorgt das Gerücht um den möglichen Umzug der beiden Superstars bereits für großen Gesprächsstoff. "Alle reden davon, dass Beyoncé und Jay-Z in die Gegend ziehen", zitiert die Zeitung eine Quelle. "Es liegt alles im Verborgenen, lokale Betriebe und Handwerker wurden zur Unterzeichnung von Verschwiegenheitserklärungen gezwungen, aber ihre Namen sind in aller Munde." Anwohner berichten zudem von einem auffälligen Anstieg privater Flugzeuge am nächstgelegenen Flughafen. An einem schwarzen Brett sei außerdem eine Stellenanzeige für einen Immobilienverwalter aufgetaucht, der Erfahrung mit VIP-Kunden mitbringen und "absolute Diskretion" wahren soll.

Die Weinregion rund um Bordeaux ist für das Paar kein unbekanntes Terrain: Jay-Z feierte dort im Dezember 2023 seinen Geburtstag. Die neuen Frankreich-Pläne folgen auf das gescheiterte Vorhaben, sich in den englischen Cotswolds niederzulassen. Ein dortiges Grundstück von rund 23,5 Hektar, für das bereits eine Baugenehmigung für ein Haus mit sieben Schlafzimmern vorlag, hatten Beyoncé und Jay-Z verworfen, nachdem bekannt wurde, dass das Gelände hochwassergefährdet ist.

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Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024

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Getty Images Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

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Getty Images Beyoncé und Jay-Z bei der Premiere von "Der König der Löwen" in London