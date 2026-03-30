Diese Bühneneinschränkungen bekam Blue Ivy von Papa Jay-Z

Jay-Z (56) zeigt sich als strenger, aber fürsorglicher Bühnenpapa: Während Beyoncés (44) riesiger "Cowboy Carter"-Welttour im Jahr 2025 stand Tochter Blue Ivy Carter (14) als Backgroundtänzerin im Rampenlicht – und das mit gerade einmal 14 Jahren. Doch ihr berühmter Vater zog klare Grenzen. In einem Gespräch mit dem Magazin GQ verrät der Rapper, dass er persönlich eingegriffen und darauf bestanden hat, dass Blue nicht bei jedem Song mit auf die Bühne darf. Vor allem bei Beyoncés heißem Hit "Six Inch Heels" war für ihn Schluss. "Man, du kannst nicht auf dieser Bühne sein, wenn sie 'Six inch heels' singt; bist du verrückt?", erinnert sich Jay-Z an seine deutliche Ansage. Er saß Abend für Abend zusammen mit ihrer kleinen Schwester Rumi im Publikum und feuerte die Teenagerin lautstark an.

Der Musiker beschreibt in dem Interview, wie er mitverfolgt hat, dass seine älteste Tochter auf der Tour über sich hinausgewachsen ist. "Auf der ersten Tour wurde viel über ihren ersten Auftritt gesprochen, und sie hatte wirklich hart dafür gearbeitet, aber sie gab immer noch nicht alles. Sie machte einfach nur mechanisch ihre Arbeit", erklärt Jay-Z. Erst nach und nach habe Blue angefangen, wirklich für ihren Platz auf der Bühne zu kämpfen: "Ich habe sie vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben kämpfen sehen – dass ihr nicht einfach alles geschenkt wird und alles leicht ist." Neben der Tour sammelte Blue parallel erste große Schauspielerfahrungen. Im Dezember 2024 lief sie mit der ganzen Familie über ihren ersten großen Red Carpet: Bei der Premiere von "Mufasa: Der König der Löwen" feierte sie ihr Filmdebüt als Stimme von Kiara, der Tochter von Nala – gesprochen von Mama Beyoncé.

Regisseur Barry Jenkins hatte Blue für die Rolle entdeckt, nachdem er sie das Kinderbuch "Hair Love" von Matthew Cherry hat einsprechen hören. "Ich wusste: Das ist meine Figur", erzählt der Filmemacher über den Moment, als er ihre Stimme hörte. Gegenüber HELLO! beschreibt Barry, wie professionell die junge Sprecherin im Studio auftrat: "Blue Ivy war so, so gut vorbereitet, es war nicht so, dass wir erst herausfinden mussten, wie wir mit ihr arbeiten und wie der Prozess läuft." Gleichzeitig betont er, wie viel emotionale Tiefe Blue mitbrachte. Er vermutet, dass ihre besondere Kindheit an der Seite von Beyoncé und Jay-Z dazu geführt hat, dass sie eine ungewöhnliche Reife entwickelt hat. Diese Mischung aus diszipliniertem Arbeiten, der Unterstützung von Mama Beyoncé im Studio und Papas wachsamer Fürsorge im Publikum scheint den Alltag von Blue zu prägen.

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Getty Images Jay-Z und Blue Ivy bei den Grammy Awards 2024

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Getty Images Blue Ivy und Beyoné bei ihrer Halbzeit-Show im NRG Stadium in Texas

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Getty Images Tina Knowles, Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter im Dezember 2024