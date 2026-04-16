Groß: Blue Ivy überragt Beyoncé bei Glamour-Familientreffen

Drei Generationen, eine Bühne – und Blue Ivy (14) stiehlt der ganzen Familie die Show! Am 8. April präsentierte Beyoncé (44) in Los Angeles ihre Haarpflege-Marke "Cécred" mit einer neuen Styling-Kollektion, bestehend aus sechs frischen Produkten. Dabei hatte die Sängerin ihre 14-jährige Tochter Blue Ivy Carter sowie ihre Mutter Tina Knowles (72) an ihrer Seite – und die Teenagerin überragte die beiden Frauen deutlich an Größe, wie Hello! berichtet. Das Dreigespann erschien in aufeinander abgestimmten Looks in Weiß und Beige: Blue Ivy zog in einem figurbetonten weißen Minikleid mit großer Schleife am Rücken und weißen Heels alle Blicke auf sich, während Beyoncé in einem beigen Oversized-Blazer mit Spitzendetails glänzte und Tina in einem weißen Blazer mit weißer Hose punktete.

Auch Turnerin Jordan Chiles (25) war bei dem Event dabei und teilte Backstage-Eindrücke auf ihrem Instagram-Account. Dabei ergatterte sie ein Treffen mit Beyoncé persönlich – und war sichtlich überwältigt. "Ahhhhh Leute, ich habe Beyoncé getroffen. Meine Träume sind wahr geworden!! Worte können mein Gefühl gerade nicht beschreiben", schrieb sie auf Instagram. Die Sängerin bedankte sich bei der Athletin herzlich. "Danke, dass du zu meinem Song so performed hast. Du hast es gerockt", so Beyoncé zu ihr. Außerdem verriet die Musikerin, dass Blue Ivy ein großer Fan von Jordan sei und sich von ihr inspirieren lasse.

Beyoncé erklärte gegenüber dem Branchenmagazin WWD, dass die neuen Produkte aus einem ganz persönlichen Bedürfnis heraus entstanden seien. "Viele dieser Produkte wurden aus dem Wunsch entwickelt, meine eigenen Probleme mit meinen Haaren auf Tour zu lösen", sagte sie. Unvorhersehbare Wetterbedingungen, Regen, extreme Hitze und stundenlange Auftritte seien die Herausforderungen gewesen, für die sie keine geeigneten Styling-Produkte finden konnte. Sogar ihre Töchter Blue Ivy und Rumi hätten die Produkte auf Tour getestet. "Wir haben jedes einzelne auf die Probe gestellt und ich nutze es an meinen Töchtern vor allem: Föhnen, Silk Press, Braid-out", so Beyoncé weiter.

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Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

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Getty Images Beyoncé und Tina Knowles, Dezember 2024

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Getty Images Blue Ivy und Beyoné bei ihrer Halbzeit-Show im NRG Stadium in Texas