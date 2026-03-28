Jay-Z schwärmt vom Ehrgeiz seiner Tochter Blue Ivy

Blue Ivy Carter (14) hat sich ihren Platz auf der Bühne erkämpft. Das verriet ihr stolzer Vater Jay-Z (56) in einem Interview mit dem Magazin GQ. Die 14-Jährige hat sich von einer Gasttänzerin auf der "Renaissance"-Tour ihrer Mutter Beyoncé (44) zur Haupttänzerin auf der "Cowboy Carter"-Tour im vergangenen Jahr hochgearbeitet. "Bei ihrer ersten Tournee gab es viele Gespräche über ihren ersten Auftritt, und sie hatte wirklich hart dafür gearbeitet, diesen Punkt zu erreichen, aber sie war noch nicht ganz so weit. Sie spulte ihr Programm nur lustlos ab. Und dann fing sie einfach an, sich zu wehren", erklärte der Rapper. Er habe bei seiner Tochter zum ersten Mal miterlebt, wie sie für etwas kämpfte, das ihr nicht einfach so gegeben wurde.

Bei der "Cowboy Carter"-Tour, die 32 Shows umfasste, war Blue in so vielen Segmenten zu sehen, dass Jay-Z sogar eingreifen musste. "Sie ist fast in jeder Nummer. Ich musste sie manchmal von der Bühne holen", erzählte der 56-Jährige. Ihre Entschlossenheit und harte Arbeit machen ihn besonders stolz. "Sie hat dafür gekämpft, und es macht mich stolz, dass sie für etwas gekämpft hat, das sie wirklich tun wollte", so der Musiker weiter.

Neben dem Tanzen hat Blue auch ein außergewöhnliches musikalisches Talent. "Blue ist eine wahnsinnig gute Pianistin, aber sie lässt uns keinen Lehrer für sie holen. Sie will nicht, dass es zu einem Job wird. Aber sie hat absolutes Gehör. Wenn sie ein Lied hört, sagt sie, 'Spiel es nochmal' und dann bringt sie es sich selbst bei", schwärmte Jay-Z. Anders als beim Tanzen arbeite sie dafür nicht, das sei einfach pures Talent. Der Rapper glaubt nicht, dass Blue so schnell von der Bühne verschwinden wird. Auch ihre jüngere Schwester Rumi hatte bereits einen Auftritt bei der "Cowboy Carter"-Tour.

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Getty Images Jay-Z mit Tochter Blue Ivy Carter im Jahr 2024

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Getty Images Tina Knowles, Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter im Dezember 2024

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Instagram / beyonce Blue Ivy Carter, Tochter von Jay-Z und Beyoncé