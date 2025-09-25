Mariah Carey teilt Schmerz über Tod von Mutter und Schwester

Mariah Carey (56) hat in einem Interview mit Gayle King (70) tiefe Einblicke in die schwierige Zeit während der Arbeit an ihrem neuen Album "Here For It All" gegeben. Die Sängerin offenbarte, dass ihre Mutter Patricia und ihre Schwester Alison im August 2024 am selben Tag starben, was die Arbeit an dem Projekt erschwerte. Obwohl sie sich mit ihrer Mutter aussprechen konnte, blieb ihr das Gleiche mit ihrer Schwester aufgrund familiärer Spannungen verwehrt. "Ich fühlte mich wirklich schlecht, dass wir unsere Differenzen nicht beilegen konnten", sagte Mariah im Interview bei "CBS Mornings". Dennoch habe sie versucht, ihre Emotionen in die Musik zu kanalisieren und damit den Verlust zu verarbeiten.

Neben den schmerzlichen Erinnerungen gab es im Interview aber auch erfreuliche Momente. Mariah sprach über ihre besondere Verbindung zu Anderson .Paak, der auf einem Track des Albums vertreten sein wird. Die beiden haben im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht, als sie Händchen haltend vor Weihnachten gesichtet wurden. Mariah hielt sich bedeckt und beschrieb ihn scherzhaft als Mitglied ihres "Händchenhalters-Clubs", ließ aber durchblicken, dass sie seine Gesellschaft, besonders in der Weihnachtszeit, sehr schätzte. "Es ist etwas Besonderes, ihn um sich zu haben", verriet sie und deutete eine engere Verbindung an.

Die Beziehung zwischen der "All I Want for Christmas Is You"-Sängerin und Anderson .Paak scheint sich seither weiterentwickelt zu haben. Die beiden verbrachten offenbar viel Zeit zusammen, und Mariah witzelte sogar über eine Situation mit einem Whirlpool, die sie aber nicht näher erläuterte. Mariah, die oft durch ihr sprudelndes Lachen und ihren Sinn für Humor auffällt, bleibt trotz der schweren Zeiten ein Vorbild an Resilienz. Ob es bei Anderson .Paak nur bei Freundschaft bleibt oder doch mehr ist, lässt die Sängerin, die einst mit Nick Cannon (44) verheiratet war, offen – die Fans dürfen gespannt sein.

Getty Images Sängerin Mariah Carey im Jahr 2008

Getty Images Anderson .Paak, Musiker

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012