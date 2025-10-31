Ist Nick Cannon etwa mit zwei Ladys gleichzeitig zusammen?

Nick Cannon (45) sorgt wieder für Gesprächsstoff: Der Rapper und TV-Star zeigte sich am Mittwochabend an der Seite von Bre Tiesi (34) bei der Premiere der neuen Selling Sunset-Staffel in Los Angeles und ließ beim Blitzlichtgewitter keinen Zweifel daran, zu wem er gehört. Gefragt nach dem Beziehungsstatus erklärte Nick gegenüber TMZ, mit Bre laufe es "großartig". Dann legte er nach: "Wir werden nie nicht zusammen sein. Das ist die Mutter meiner Kinder. Wir sind Familie." Gleichzeitig verbringt der Musiker auffällig viel Zeit mit Abby De La Rosa – und heizt damit die Gerüchte an, dass er derzeit mit zwei Frauen liiert ist.

Abby veröffentlichte erst am vergangenen Wochenende einen Geburtstagsclip von einem romantischen Kurztrip ins Nobu Los Cabos in Mexiko: Händchenhalten am Pool, Küsse bei Sonnenuntergang, dazu die luxuriöse Resort-Kulisse. Parallel teilte Nick in dieser Woche Halloween-Momente mit beiden Frauen und den jeweiligen Kindern. Schon länger betont der Entertainer, einvernehmliche Nicht-Monogamie zu leben. "Es beginnt alles mit Ehrlichkeit", erklärte er laut Just Jared in einem Interview. Mit Bre hat er ein Kind, mit Abby sind es drei.

Das Leben mit einer großen Patchwork-Familie bringt einige Herausforderungen mit sich. Wie Nick vor wenigen Monaten im "The Really Good Podcast" verriet, kann selbst er bei seinen insgesamt zwölf Kindern schon mal den Überblick verlieren. "Das ist der Moment, wo ich normalerweise in Schwierigkeiten gerate", scherzte der TV-Star, nachdem ihm beim Aufzählen der Namen seiner Kinder zwei gefehlt hatten. Die Namen Beautiful Zeppelin und Halo Marie kamen ihm erst nachträglich in den Sinn. Im Gespräch erklärte der Comedian außerdem, seine ungewöhnliche Familienkonstellation habe mit einem "Königskomplex" zu tun. Er verwies dabei auf König Salomo aus der Bibel und bedankte sich ausdrücklich bei den Müttern seiner Kinder, weil sie ihm trotz aller Herausforderungen Verständnis und Rückhalt geben.

Getty Images Nick Cannon im Juni 2024

Getty Images Nick Cannon und Bre Tiesi im September 2023

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit Abby De La Rosa, Oktober 2025