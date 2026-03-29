"Let's Dance": Anna-Carina Woitschack hat diese Schwäche

Anna-Carina Woitschack (33) und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) stehen kurz vor ihrem nächsten Auftritt bei Let's Dance. Bevor es für die beiden in die Osterpause geht, müssen sie in der vierten Show gleich zweimal über das Parkett wirbeln – einmal als Paar und einmal im Gruppentanz "Girls vs. Boys". Das bedeutet doppelt so viel Training und doppelt so viele Schritte, die sich die Sängerin merken muss. Doch genau das hat es in sich, wie der 35-jährige Profitänzer im Gespräch mit RTL verriet. "Sie macht mich müde", platzte es aus Evgeny heraus. Der Grund: Anna-Carina hat eine Rechts-Links-Schwäche. "Was mich das schon an Nerven gekostet hat", erklärte er mit einem Augenzwinkern.

Für die 33-Jährige stellt diese Schwäche vor allem dann ein "Problem" dar, wenn sich während des Trainings etwas in der Choreografie ändert – und das passiert bei Evgeny regelmäßig. "Ich muss da wirklich immer echt überlegen und wenn sich dann irgendwas im Ablauf ändert, werde ich ganz wuselig", gab Anna-Carina zu. Der Profitänzer arbeitet täglich an der perfekten Choreografie und sieht das Ganze als "Entwicklungsprozess". Am Sonntagabend wollen die beiden mit einem Jive zu "Hit Me Baby One More Time" von Britney Spears (44) die Jury um Joachim Llambi (61) erneut überzeugen. Bei diesem schnellen Tanz kommt es auf jeden Schritt an – da kann die Rechts-Links-Schwäche schnell zur Herausforderung werden.

Trotz der Strapazen im Training ist das Verhältnis zwischen Anna-Carina und Evgeny bestens. Der Profitänzer schwärmt geradezu von seiner Tanzpartnerin: "Sie ist ein toller Mensch, ehrgeizig, ehrlich und fürsorglich." Die Sängerin weiß genau, wie sie ihren Partner bei Laune hält: "Ich bringe immer Nervennahrung mit", verriet sie schmunzelnd. Dass Anna-Carina Biss hat und nicht so schnell aufgibt, hat sie bereits in den ersten Wochen der Show bewiesen. Trotz geschwollener Füße nach bis zu zehn Stunden Training täglich kämpft sie sich durch – Aufgeben kommt für sie nicht infrage.

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack posiert backstage bei "Let's Dance" im Februar 2026