Diese Zweitkarrieren verfolgen die "Let's Dance"-Profis

Bei Let's Dance liefern die Profitänzer Woche für Woche geniale Shows. Doch während sie auf dem Parkett Nerven und Taktgefühl beweisen, zeigen viele von ihnen abseits der Bühne echte Allroundqualitäten. Gleich mehrere von ihnen haben überraschende Jobs und Abschlüsse, die man ihnen im glitzernden Scheinwerferlicht so gar nicht ansieht: Alexandru Ionel (31) arbeitet hauptberuflich als Zahnarzt, Ehefrau Patricija Ionel (31) verkauft eigene Mode, Evgeny Vinokurov (35) führt eine Immobilienverwaltung, Mariia Maksina (28) kommt aus der Altenpflege, Victoria Sauerwald stammt wie Ekaterina Leonova (38) aus der Marketingbranche, während Valentin Lusin (39) und Malika Dzumaev (35) lizenzierte Wertungsrichter sind.

Patricija setzt neben ihrer Tanzkarriere auf ihr Label "Bellatricia Refined": Die Tänzerin bietet Trainingsoutfits, Turnier- und Showmode, Abend- und Alltagskleidung sowie Schmuck an – teils selbst entworfen. Ihr Partner Alexandru machte sich in der RTL-Show früh als tanzender Zahnarzt einen Namen. Nach seinem Zahnmedizinstudium praktiziert er bis heute und lehrt zusätzlich an verschiedenen Fakultäten. Evgeny studierte Betriebswirtschaft, arbeitete mehrere Jahre als Unternehmensberater und ist nun mit einer Firma zur Verwaltung von Immobilien selbstständig. Mariia entschied sich nach dem Abitur für eine Ausbildung zur Altenpflegerin und blieb bis 2023, dem Jahr ihres "Let's Dance"-Einstiegs, in dem Beruf. Massimo Sinato studierte einst Anglistik und Geschichte. Später choreografierte er neben "Let's Dance" für Deutschland sucht den Superstar und "Stepping Out", war als Creative Director an der Tour beteiligt und gründete das Label "MOS-Couture".

Privat sind bei den Profis ebenfalls enge Bande zu finden: Patricija und Alexandru sind ein Paar und begleiten einander seit Jahren durch Training, Turniere und TV-Wochen. Bei Massimo, der als Designer bereits große Erfolge feierte, zeigt sich die Leidenschaft zum Tanz, aber auch zur Mode, ebenfalls in seiner Beziehung: Ehefrau Rebecca Mir (34), in die er sich einst auf der "Let's Dance"-Bühne verliebte, trug bereits Stücke aus seinem Label auf dem roten Teppich. So erzählen die unterschiedlichen Lebenswege der Tänzerinnen und Tänzer – vom Zahnmedizinstudium über das Modedesign bis zur Unternehmensberatung – viel über ihre Disziplin und Vielseitigkeit jenseits der Bühne.

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Instagram / a.lexandru Alexandru Ionel, Tänzer und Zahnarzt

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Getty Images Valentin Lusin, Valentina Pahde und Evgeny Vinokurov

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026