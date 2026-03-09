Zum dritten Mal: "Let's Dance"-Evgeny Vinokurov wird Vater

Evgeny Vinokurov (35) erlebt derzeit eine besonders aufregende Zeit. Der Let's Dance-Profi tanzt in der 19. Staffel der Show mit Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (33) und bereitet sich gleichzeitig auf ein freudiges Ereignis im Privatleben vor: Seine Frau Nina Bezzubova ist hochschwanger und erwartet das dritte gemeinsame Kind des Paares. Tanja Szewczenko (48) überraschte die werdenden Eltern nun mit einer liebevoll organisierten Babyparty, die sie auf Instagram präsentierte. In einem Video ist zu sehen, wie Nina sichtlich überrascht das Haus betritt, dicht gefolgt von ihrem Ehemann Evgeny, der begeistert in die Hände klatscht. "Nun ist es nicht mehr lange, bis Nina und Evgeny endlich ihr drittes kleines Wunder in den Armen halten dürfen und dafür wünschen wir euch alles erdenklich Gute", schreibt die Eiskunstläuferin unter anderem.

Tanja verriet in ihrem Post, dass sie die geheime Feier gemeinsam mit anderen Eltern geplant habe. "Unsere Kinder gehen zufällig in den gleichen Kindergarten. Ja, so klein ist die Welt", erklärte Tanja. Die Party war mit Spielen, Geschenken und vielen Luftballons ausgestattet. Am Ende des Videos teilte sie außerdem ein gemeinsames Foto des Paares, auf dem Ninas Babybauch deutlich zu sehen ist. "Ich selbst bin nie in den Genuss einer solchen Party gekommen, finde es aber eine absolut süße Idee. Kleine Geschenke wie Windeltorte oder Nützliches für das Baby", heißt es in Tanjas Post weiter. Abschließend schwärmt sie von der Feier: "Es war ein rundum schöner Nachmittag. Das Haus war von Fröhlichkeit erfüllt, Kinder tobten durch den Garten, und auch wenn es meine erste Baby Shower war, war es definitiv die Beste."

Schon vor rund zwei Jahren hatte Evgeny offen über die Herausforderungen und schönen Seiten seiner Vaterrolle gesprochen. Damals postete der Tänzer auf Instagram: "Das Thema Vaterschaft bewegt mich täglich." Er beschrieb, wie sehr ihn das Lächeln seiner Kinder berührt und wie ihre kleinen Hände ihm Kraft geben. "Vaterschaft ist eine Reise voller unvergesslicher Momente und tief empfundener Liebe", schwärmte der Familienvater. In seinem Beitrag machte er außerdem deutlich, wie sehr er die Leistung aller Mütter schätze: "Die Mütter leisten den härtesten Job der Welt." Evgeny wünschte sich mehr Unterstützung und Anerkennung für sie. Gleichzeitig zeigte der "Let's Dance"-Star auch Schwäche: "Oft verfalle ich in den 'Ich bin eine Maschine'-Modus und sehe nichts um mich herum."

Evgeny Vinokuro und seine Frau Nina Bezzubova, März 2026

Evgeny Vinokuro und seine Frau Nina Bezzubova, Februar 2026

Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Star