Romina steht im Testament: Christian Wolf scherzt über Mord

Christian Wolf (30) sorgt mit einem makabren Witz über Geld und Liebe für Wirbel. In einer Fragerunde auf TikTok antwortete der Unternehmer auf die Frage eines Fans, ob Romina Palm (26) bei ihm "Taschengeld" bekomme, und verriet dabei auch, dass seine Verlobte in seinem Testament bedacht ist. "Für sie wäre es finanziell eine echt smarte Entscheidung, mich umzubringen. Ich hoffe, es kommt nicht dazu", sagte er in dem Clip. Der Fitnessinfluencer betonte anschließend, dass es sich um einen Scherz handele, doch seine Community reagierte gespalten auf seinen Kommentar.

Unter dem Video zeigten sich einige Follower in den Kommentaren irritiert von Christians Aussage. "So was zu sagen, ist einfach nur verrückt", schrieb ein Nutzer. Andere nahmen es humorvoller: "Okay, das mit dem Testament killt mich. Aber zum Glück schätzen wir alle Romina nicht so ein, dass sie dich irgendwann loswerden will – dafür ist sie viel zu verliebt in dich. Dann ist Liebe doch mehr wert als Geld", kommentierte jemand. Ein weiterer User zitierte Christians Worte und ergänzte: "Für sie wäre es 'ne smarte Entscheidung, mich umzubringen – find' ich ja geil."

Zuvor hatte Christian die Fan-Frage nach "Taschengeld" ausführlich aufgegriffen und stellte klar: "Ich finde den Ausdruck Taschengeld völlig falsch". Romina mache den Großteil rund um Tochter Hazel und den Haushalt, betonte er, und das sei "echte Arbeit". Bei den Finanzen sei die Aufteilung dennoch deutlich: "Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich den Großteil zahle." Christian übernehme die großen Kosten von Restaurant und Lebensmitteln bis zu "Häusern, Flügen" sowie Hilfe im Haushalt oder Personenschutz. Gleichzeitig verteidigte er seine Verlobte gegen Vorurteile: Von außen wirke sie wie ein Topmodel, für ihn sei sie aber "ein nettes Mädchen vom Dorf".

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, März 2025