Dieser Superstar photobombt Jeff Bezos' Red-Carpet-Moment

Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) sorgten bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 für einen glamourösen Auftritt im passenden Partnerlook. Das Ehepaar, das seit Juni 2025 verheiratet ist, posierte auf dem roten Teppich in eleganten schwarzen Luxusroben, als plötzlich ein unerwarteter Gast durchs Bild huschte. Niemand Geringeres als Schauspielerin Nicole Kidman (58) schlich sich hinter den beiden vorbei und crashte damit kurzzeitig das Fotoshooting des Milliardärspaares. Die traditionelle Party nach der Oscar-Preisverleihung in Los Angeles ist bekannt dafür, nur die ganz großen Stars anzuziehen – entsprechend herrschte auf dem roten Teppich reger Betrieb.

Das spontane Photobombing nahmen Jeff und Lauren jedoch mit Humor. Anstatt gereizt zu reagieren, lächelten die beiden sogar in Richtung der Schauspielerin, nachdem diese sich hinter ihnen hergeschlichen hatte. Wie ein Video zeigt, das das Portal Page Six auf X teilte, posierte Nicole wenige Meter weiter in einer goldglänzenden Maxirobe ganz professionell für die Kameras. Die 58-Jährige war also offenbar einfach auf dem Weg zu ihrem eigenen Fototermin und nahm dabei versehentlich die kürzeste Route.

Lauren zog in einer trägerlosen schwarzen Vintage-Robe von Designer John Galliano (65) alle Blicke auf sich. Das besondere Detail des Kleides: Es ist vorne kürzer geschnitten als hinten und verfügt über eine elegante Schleppe. Die Moderatorin hatte ihr Haar hochgesteckt, sodass ihr atemberaubender Schmuck perfekt zur Geltung kam. Laut Page Six trug sie diamantbesetzte Halsketten mit insgesamt 85 Karat und ihren rosa Verlobungsring, der auf einen Wert von knapp zwei Millionen Euro geschätzt wird. Für Nicole war es ein weiterer glamouröser Moment nach ihrem Auftritt bei der Oscar-Verleihung selbst, bei der sie in einem pastellfarbenen Chanel-Ensemble erschienen war – ihr erster großer Auftritt bei der renommierten Preisverleihung seit 2023.

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood