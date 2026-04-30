Zahara schwärmt von Mama-Tochter-Bindung mit Angelina Jolie

Als Zahara Jolie-Pitt (21) kürzlich bei einem Event ihrer Sorority in Atlanta eine Rede hielt, überraschte sie viele mit der Tiefe ihrer Worte. Sie sprach laut People offen darüber, wie sehr ihre Mutter Angelina Jolie (50) ihr Leben geprägt hat und wie stark das Band zwischen ihnen über die Jahre geworden ist. "Meine Mutter und ich haben eine einzigartige, fast schon seelenverwandte Beziehung, die sich nur schwer in Worte fassen lässt", sagte sie vor den Anwesenden. Zahara erinnerte daran, wie sie als Baby aus Äthiopien adoptiert wurde und in eine Familie kam, die sie sofort mit offenen Armen empfing. Diese Erfahrung habe ihr früh gezeigt, was Geborgenheit bedeutet. Gleichzeitig betonte sie, dass Angelina ihr nicht nur Mutter, sondern auch moralische Orientierung sei.

"Unsere Liebe füreinander ist eine gefundene", erklärte sie laut Pearls of Purpose und beschreibt Angelina als "Superheldin". "Sie ist die selbstloseste, liebevollste und verständnisvollste Frau, die ich meine Mutter nennen darf", so Zahara. Gleichzeitig berichtet sie, wie sehr sich ihr Alltag verändert habe, seit sie zum Studieren ausgezogen ist, und dass es durch das Leben im Rampenlicht manchmal schwer sei, intime Momente mit der Familie zu bewahren. Trotzdem interessiere ihre Mutter sich brennend für alles, was sie an der Uni und in ihrer Schwesternschaft lerne. Angelina begleitet ihre Tochter seit Jahren zu wichtigen Momenten — vom Einzug ins Spelman College bis zu kulturellen Veranstaltungen der Sorority. Beobachter beschreiben sie dabei als zurückhaltend, respektvoll und sehr präsent.

Zahara verriet außerdem, dass sie als älteste Schwester oft eine Art "zweite Mutterrolle" übernommen habe und es liebe, sich um ihre jüngeren Geschwister zu kümmern – ganz nach dem Vorbild der Schauspielerin. Im Netz kommen die offenen Worte extrem gut an: Auf Plattformen wie Reddit zeigen sich viele Nutzer gerührt von der engen Verbindung der beiden Frauen und loben Angelina für ihren Erziehungsstil. Kommentatoren heben hervor, wie deutlich Zaharas Mitgefühl und Werte in der Rede spürbar seien und wie stark der Einfluss ihrer Mutter auf sie wirke. Andere User betonen, wie sehr sie es schätzen, dass Angelina ihre Kinder mit ihren Herkunftskulturen verbunden halte und gleichzeitig einen familiären Zusammenhalt geschaffen habe, der bei öffentlichen Auftritten wie diesem Mutter-Tochter-Brunch immer wieder durchscheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihrer Tochter Zahara, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zahara Marley Jolie-Pitt

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie (m.) mit ihren Kindern Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

Anzeige