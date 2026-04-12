Drogensucht: Schreibtherapie half Richard Gadd heraus

Richard Gadd (36) hat offen über seine dunklen Zeiten gesprochen, in denen er mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Der 36-jährige Comedian und Produzent verriet jetzt in einem Interview mit der Times, dass es eine Phase in seinem Leben gab, in der ihm "die Dunkelheit einfach zu viel wurde". Der Schotte, der durch die Netflix-Serie Rentierbaby weltweite Bekanntheit erlangte, hat diese schweren Zeiten in seinen Zwanzigern durchlebt. Heute ist Richard nüchtern und hat gelernt, mit seinen Dämonen umzugehen – auch wenn er betont, dass er immer noch schlechte Tage erlebt und "noch nicht das fertige Produkt" ist.

Wie Richard in dem Gespräch enthüllte, half ihm weder klassische Therapie noch Ablenkung dabei, seine inneren Kämpfe zu bewältigen. Stattdessen wurde das Schreiben zu seiner persönlichen Form der Heilung. "Ich wünschte, ich hätte fliehen können. Ich wünschte, ich hätte mich ablenken können, aber das konnte ich nicht, und so erlaubte mir das Schreiben, durch den Schmerz zu gehen und auf der anderen Seite wieder herauszukommen", erklärte er. Seine traumatischen Erlebnisse verarbeitete Richard in Projekten wie dem Netflix-Hit "Rentierbaby", der über 250 Millionen Aufrufe verzeichnete und mit sechs Emmys und zwei Golden Globes ausgezeichnet wurde. Auch seine neue BBC-Serie "Half Man", in der er neben Jamie Bell (40) zu sehen ist, greift Themen wie Verwirrung, Trauma und Missbrauch auf – auch wenn die sechsteilige Serie nicht autobiografisch ist.

Neben den ernsten Themen zeigte Richard in einem Gespräch mit Daily Mail auch seine leichtere Seite. Der bekennende Wrestling-Fan träumt davon, einen Roadtrip mit Dwayne "The Rock" Johnson (53) zu unternehmen. "Ich liebe The Rock. Ich warte derzeit auf seinen Anruf", scherzte er und fügte hinzu, dass er sich einen "Roadtrip mit mir, The Rock, John Cena und sagen wir Bret Hart" wünschen würde. "Ich weiß nicht, worüber wir reden werden, aber wir werden es tun. Sie werden reden und ich werde einfach dabei sein", schwärmte der Schauspieler von seiner ungewöhnlichen Traum-Konstellation.

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Getty Images Comédie Richard Gadd

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Ed Miller/Netflix Richard Gadd in "Rentierbaby"

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Getty Images Richard Gadd, Februar 2025