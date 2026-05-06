Vittoria Ceretti ergattert Mega-Job für eine Luxusmarke

Vittoria Ceretti (27) zieht den Sechser im Lotto der Modeljobs. Die gebürtige Italienerin ist das neue Gesicht von Armani Beauty – und das gleich als globale Markenbotschafterin. Das gibt das Luxuslabel, bekannt durch Designer Giorgio Armani (†91), laut dem Presseportal Anfang Mai bekannt. Für Vittoria ist das wohl einer ihrer bisher größten Jobs. "Armani hat mich über ein Jahrzehnt hinweg begleitet. Diese Rolle fühlt sich daher wie ein natürlicher und bedeutungsvoller nächster Schritt an. Ich bewundere die zeitlose Vision von Schönheit und die Art, wie Individualität gefeiert wird", schwärmt das Model laut dem Portal. Neben ihrer starken Ausstrahlung passt Vittoria auch aufgrund ihrer Nationalität gut zu dem Label, das genau wie sie aus Italien stammt.

Den meisten wird Vittoria aktuell aber vor allem als Frau an der Seite von Leonardo DiCaprio (51) bekannt sein. Dass sie den Hollywoodstar aber nicht unbedingt braucht, um bei Events zu glänzen, bewies sie vergangenes Wochenende bei der Pre-Party vor der Met Gala, veranstaltet von Jeff Bezos (62) und seiner Frau Lauren Sánchez (56). Die 27-Jährige erschien in einem feinen, leicht durchsichtigen Kleid, das tief ausgeschnitten und mit zarten Blumenapplikationen kaum etwas der Fantasie überließ. Von Leo fehlte jede Spur und das schien Vittoria gar nichts auszumachen. In der Vergangenheit betonte sie nämlich in einem Vogue-Interview, dass sie gar nicht gerne als "Freundin von" bezeichnet wird: "Sobald du mit jemandem zusammen bist, der ein größeres Publikum hat als du, wirst du zur 'Freundin von' oder zum 'Freund von' – und das kann extrem nervig sein."

Ihre Beziehung bleibt für Vittoria und Leo womöglich auch deshalb privat. Zwar werden die beiden immer wieder bei gemeinsamen Urlauben oder Ausflügen gesehen, einen offiziellen Auftritt gab es bisher aber nicht. Ernst scheint es aber dennoch zu sein. Ein Insider plauderte gegenüber People aus, dass der Schauspieler sich wirklich eine Zukunft mit seiner Partnerin vorstellen kann. "Er ist offen für eine ernsthafte Zukunft mit ihr", meint die Quelle. Leo verhalte sich in dieser Beziehung anders als in seinen vorherigen, denn sie habe eine Tiefe, die es zuvor nicht gab. Karrieretechnisch gehen die beiden aber weiter ihre eigenen Wege: "Vittoria hat auch ihr eigenes Leben und ist sehr unabhängig, was ihn sehr anspricht, vor allem, wenn er wegen Dreharbeiten unterwegs ist und lange Tage am Set verbringt."

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Armani beauty Vittoria Ceretti für Armani Beauty, Mai 2026

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Getty Images Vittoria Ceretti bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026