Kein Wochenbett: Alessia Herren fühlt sich fit nach Geburt

Kurz nach der Geburt ihres Sohnes meldet sich Alessia Herren (24) bei ihren Followern und überrascht mit einer erfrischend ehrlichen Bestandsaufnahme. Am 21. April 2026 brachte die Tochter von Willi Herren (†45) ihr gemeinsames Baby mit Mann Can auf die Welt. Wenige Tage später veranstaltete sie auf Instagram eine Fragerunde, in der ein Fan wissen wollte, wie sie nach der Geburt schon wieder so fit wirken kann. Alessia ließ dabei tief in ihren aktuellen Zustand blicken – und das ganz ungeschminkt.

Optisch fühle sie sich nicht auf der Höhe, räumte sie offen ein: "Ich würde mal sagen, vom Aussehen her sehe ich schon sehr fertig aus, denn ich habe starken Eisenmangel. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich dadurch auch die weißen Ränder unter den Augen habe." Körperlich sieht die Sache für sie dagegen ganz anders aus. "Aber vom Körper her fühle ich mich so fit. Also, ich mache alles. Ich hab auch gar kein Wochenbett. Also, ich sage euch ehrlich, seit Tag eins mache ich alles", so Alessia. Spaziergänge nach draußen und Haushaltsaufgaben erledige sie bereits wieder ganz normal. Mit Sport halte sie sich vorerst noch zurück – aber das aus eigener Entscheidung. Ihr persönliches Fazit: "Ich fühle mich super."

Die 24-Jährige hatte in ihrer zweiten Schwangerschaft offen darüber gesprochen, wie sehr sie unter den körperlichen Veränderungen gelitten hat. Besonders Pigmentflecken im Gesicht, die durch hormonelle Umstellungen entstanden waren, hätten ihr zu schaffen gemacht. Sie habe sich dadurch zeitweise "hässlich" gefühlt. Umso bemerkenswerter klingt nun ihr positives Update kurz nach der Geburt.

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Realitystar

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren eine Woche nach der Geburt, April 2026

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Instagram / alessiamillane Realitystar Alessia Herren, April 2026