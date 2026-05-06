Alessia Herrens Tante Annemie verrät Details zu ihrem Sohn

Alessia-Millane Herren (24) schwebt im Mutterglück – und Tante Annemie Herren (62) kommt beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen aus dem Schwärmen kaum heraus. Im Gespräch mit Promiflash plaudert die Schwester von Willi Herren (†45) über ihren Großneffen, der am 21. April das Licht der Welt erblickt hat. Dabei verrät Annemie süße Details zum kleinen Jungen und vergleicht ihn sogar mit seiner großen Schwester. Gleichzeitig macht sie deutlich, wie stolz sie auf ihre berühmte Nichte und deren kleines Familienglück mit ihrem Mann ist.

Vor allem das Aussehen des Nachwuchses sorgt bei Annemie für Begeisterung. Die stolze Großtante schildert gegenüber Promiflash, der Neugeborene erinnere sie extrem an seine große Schwester. "Der Kleine sieht aus wie die Kleine. Ein Gesicht, als wenn sie den geklont hätte. Wirklich süßer Bengel", freut sie sich im Gespräch. Außerdem betont sie, wie harmonisch Alessia und ihr Mann als Team funktionieren und wie liebevoll sie sich um ihre beiden Kinder kümmern. Für Annemie steht fest, dass ihre Nichte mit ihrem Partner vieles richtig gemacht habe und sie die neue Familientruppe nur bewundern könne.

Für Alessia ist es das zweite Kind: Die TV-Bekanntheit ist bereits Mama einer Tochter, die nun die große Schwester des Neugeborenen ist. Vor Kurzem hatte die Influencerin ihren Fans geschildert, wie emotional und kräftezehrend die Geburt ihres Sohnes verlaufen ist und wie sehr sie sich dabei auf die Unterstützung von Partner Can und ihrer Mutter verlassen hat. Nun scheint die kleine Familie in ihren neuen Alltag zu starten, in dem Alessia sich gleich um zwei Kinder kümmert. Unterstützung bekommt sie dabei offenbar nicht nur von ihrem Partner, sondern auch von ihrer Tante Annemie, die immer wieder zeigt, wie eng der Zusammenhalt im Hause Herren ist.

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RTL / Stefan Behrens, Imago Alessia Herren und Annemie Herren

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Imago Annemie Herren beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Mai 2025