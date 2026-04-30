Alessia Herren fühlt sich seit Schwangerschaft "hässlich"

Alessia Herren (24) hat sich jetzt mit einem offenen und persönlichen Statement an ihre Follower gerichtet. In ihrer Instagram-Story sprach die Tochter von Willi Herren (†45) offen darüber, wie sehr sie unter den körperlichen Veränderungen ihrer zweiten Schwangerschaft gelitten hat – und leidet. Dabei gestand sie, dass ihr vor allem Pigmentflecken im Gesicht, die durch die hormonellen Veränderungen entstanden sind, zu schaffen machen. "Ich hab mich in der Schwangerschaft kaum gemeldet, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Mein Körper und meine Haut haben sich so verändert", erklärte sie ihrer Community. Seitdem fühle sie sich "hässlich".

Besonders belastend sind für sie die Pigmentflecken sowie helle Stellen unter ihren Augen, die ihr das Gefühl geben, eine Sonnenbrille vergessen zu haben abzuziehen. "Ich schäme mich so sehr dafür. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Deswegen kam so lange nichts von mir. Aber langsam muss ich es akzeptieren, dass ich so aussehe", sagte sie in dem Video. Um aktiv etwas dagegen zu unternehmen, plant sie nun einen Besuch bei einer Freundin, die sich auf Gesichtsreinigung und Hautpflege spezialisiert hat. "Ich versuche Step by Step irgendwie dagegen anzugehen, dass ich das wegkriege", schildert Alessia.

Ihr zweites Kind erblickte vor rund einer Woche das Licht der Welt. Kurz nach der Entbindung hatte sich Alessia bereits bei ihren Fans gemeldet und bei einem Besuch auf dem Ponyhof ihres Onkels ganz offen gezeigt, wie ihr Körper kurz nach der Geburt aussieht. Nun folgt also ein weiteres ehrliches Update – diesmal rund um das Thema Haut und Selbstbewusstsein nach der Schwangerschaft.

Anzeige Anzeige

Imago Alessia Herren bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Realitystar Alessia Herren, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren eine Woche nach der Geburt, April 2026