Alessia Herren teilt süßes Geschwisterfoto nach der Geburt

Alessia Herren (24) lässt ihre Fans erneut an ihrem Familienglück teilhaben: Auf Instagram teilt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt ein besonders rührendes Foto ihrer beiden Kinder. Zu sehen ist, wie ihre Tochter Anisa-Amalia liebevoll mit ihrem wenige Tage alten Bruder kuschelt, der am 21. April 2026 das Licht der Welt erblickt hat. Dazu schreibt sie schlicht: "Geschwisterliebe." Mit dem neuen Schnappschuss gibt die Tochter von Willi Herren (†45) einen intimen Einblick in den Start ins Leben zu viert – und sorgt bei ihren Followern für reichlich Herzmomente.

Der neue Post erscheint knapp zwei Wochen nach der Geburt des zweiten Kindes von Alessia und Can. Das Foto setzt ganz auf Nähe: Anisa-Amalia liegt dicht bei ihrem Bruder, hält den winzigen Kopf behutsam und stützt mit der anderen Hand den Bauch. Der Junge trägt einen fein gestreiften Body, sein Plätzchen ist ein gemütliches Sofa. Der Fokus liegt auf dem Moment zwischen den beiden Kindern, ohne zusätzliche Requisiten oder Posen. Für ihre Community ist damit gut zu erkennen, wie vorsichtig die große Schwester mit dem Neugeborenen umgeht und wie ruhig die Szene wirkt.

Schon kurz nach der Entbindung hatte Alessia sich wieder bei ihren Followern gemeldet und Einblicke in ihren neuen Alltag mit zwei Kindern gegeben. Eine Woche nach der Geburt begleitete sie ihre beiden Kleinen zu einem Besuch auf dem Ponyhof ihres Onkels und filmte sich dabei für ihre Community. In ihren Storys und Posts zeigt die Influencerin seitdem vor allem ruhige Familienmomente und kleine Ausflüge.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Realitystar Alessia Herren, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Kinder Anisa-Amalia und Ates, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren eine Woche nach der Geburt, April 2026