Sohn Ates: Das bedeutet Alessia Herrens besonderer Babyname

Vor ein paar Tagen lüftete Alessia Herren (24) das wohl süßeste Geheimnis rund um ihren Nachwuchs – den Namen ihres zweiten Kindes. In einer Fragerunde auf Instagram machte die 24-Jährige kurzen Prozess und teilte ein Foto vom Füßchen ihres Söhnchens – versehen mit allen wichtigen Daten auf einen Blick: Größe, Gewicht, Uhrzeit der Geburt und eben der lang ersehnte Name. "Ates" steht dort geschrieben, schlicht und kraftvoll. Bereits am 21. April 2026 war der Kleine mit 55 Zentimetern und stolzen 4,315 Kilogramm auf die Welt gekommen – um genau 11:44 Uhr, wie Alessia verriet. Ihr Mann Can Nitkewitz war von Beginn an an ihrer Seite. "Manchmal wird es still, weil das Leben gerade die schönsten Kapitel schreibt", schrieb Alessia nach der Geburt.

Ates ist türkischen Ursprungs und trägt laut Namensforschung.net eine ganz klare Bedeutung: "Feuer". In der türkischen Namenstradition ist es üblich, dass Namen Naturelemente oder charakterliche Eigenschaften aufgreifen, „die man dem Namensträger wünscht", wie RTL erklärt. Doch dabei bleibt es nicht. Denn neben dem Element Feuer stehen auch "Begeisterung und Eifer" mit dem Namen in Verbindung – Eigenschaften, die dem kleinen Ates schon mit auf den Weg gegeben werden, bevor er überhaupt laufen kann. Der Name passt nicht nur inhaltlich, sondern auch formal wunderbar in die Familie: So wie Alessia selbst mit dem Buchstaben "A" beginnt, trägt nun auch ihr Sohn diesen Anfangsbuchstaben. Zufall oder bewusste Entscheidung? Darüber lässt sich trefflich spekulieren. Sicher ist hingegen, dass die Wahl des Namens viel über die Eltern verrät.

Wer Alessia kennt, weiß: Feuer ist kein Fremdwort für sie. Die Tochter des 2021 verstorbenen Entertainers Willi Herren (†45) hat im deutschen Reality-TV immer wieder bewiesen, dass sie ein echtes Temperament mitbringt. Ob im Sommerhaus der Stars, wo sie 2024 gemeinsam mit Ehemann Can antrat, oder im Dschungelcamp 2025 – sie hat stets gezeigt, was in ihr steckt. Auch ihr Vater Willi war für seine mitreißende Art bekannt. Mit dem Namen Ates knüpft die junge Familie also an etwas Größeres an: an eine Geschichte voller Leidenschaft, Stärke und dem unbedingten Willen, das Leben mit vollem Einsatz zu leben. Für den kleinen Ates könnte es kaum einen schöneren Start geben.

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

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Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Kinder Anisa-Amalia und Ates, Mai 2026