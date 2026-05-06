Ates: Der Name von Alessia Herrens Sohn polarisiert bei Fans

Alessia Herren (24) und ihr Mann Can schweben im absoluten Babyglück: Die Reality-TV-Bekanntheit hat kürzlich ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Es ist ein Junge – und der Kleine trägt den Namen Ates. Für das Paar beginnt damit ein neues Kapitel als vierköpfige Familie, das sie aktuell in vollen Zügen genießen. Doch während die frischgebackenen Zweifach-Eltern die ersten Tage mit ihrem Nachwuchs bewusst auskosten, sorgt ausgerechnet der Name ihres Sohnes im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Unter einem Beitrag von Promiflash melden sich zahlreiche Fans zu Wort – mit viel Zuspruch, aber auch Kritik. "Ein sehr schöner Name", schreibt etwa ein User.

Eine andere Nutzerin ordnet ein: "Ein ganz normaler türkischer Vorname persischen Ursprungs. Für unsere Ohren sicher ungewöhnlich, aber warum nicht? Wurzeln sind ja da", kommentiert sie unter dem Post. Andere User wünschen sich dagegen eher einen klassischen Klang. "Außergewöhnlich... Wo sind die klassischen Namen wie Lukas, Leon, Noah?", fragt ein Nutzer. Manche hätten sich zudem eine ganz andere Richtung gewünscht: "Ich hätte gedacht, dass sie ihrem Sohn den Namen von ihrem Papa gibt!", schreibt eine Kommentatorin. Und wieder andere können mit der Wahl nichts anfangen: "Was soll das für ein komischer Name sein?", heißt es ebenfalls in den Reaktionen.

Für Alessia und Can steht derzeit jedoch vor allem ihr neues Familienglück im Mittelpunkt. Die Tochter von Willi Herren (†45) ist nun zweifache Mama und teilt ihr Leben regelmäßig mit ihrer Community im Netz. Kurz nach der Geburt verriet sie in einer Instagram-Fragerunde, dass ihr Sohn den Namen Ates trägt – teilte aber auch weitere Details zur Geburt. Der kleine Junge kam am 21. April um 11:44 Uhr zur Welt, war 55 Zentimeter groß und wog 4.315 Gramm. Ehemann Can stand ihr während der gesamten Zeit zur Seite. Nun genießen die beiden vor allem die erste Kennenlernzeit mit ihrem Sohn – und ihre Fans verfolgen online aufmerksam jeden neuen Schritt der kleinen Familie.

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Star

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Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Kinder Anisa-Amalia und Ates, Mai 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Ehemann Can, Dezember 2025