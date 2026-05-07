Peter Klein legt nach: Iris ist "das Letzte auf der Erde"

Nachdem seine Beziehung mit Yvonne Woelke (46) in die Brüche gegangen ist, hat Peter Klein (59) in einem Interview mit "RTL Exklusiv" hart gegen seine Ex-Frau Iris Katzenberger (58) ausgeteilt. Die Trennung blieb auch Iris nicht verborgen. Sie äußerte sich im Netz dazu, was Peters Wut offenbar auf ein neues Level gehoben hat. "Dieser Frau fehlt einfach komplett alles, was Menschlichkeit angeht. Sie ist weder empathisch noch ist sie sonderlich intelligent. Also was mich angeht, ist diese Frau das Letzte auf der Erde", wetterte er in dem Interview.

Aber damit nicht genug: Peter machte auch unmissverständlich klar, dass ein Liebes-Comeback mit Iris für ihn unter keinen Umständen infrage kommt. "Never ever. Da könnte passieren, was wollte. Da könnte die Welt untergehen. Niemals würde ich diese Frau nochmal mit dem Arsch angucken", so Peter weiter. Die Schadenfreude seiner Ex-Frau angesichts seiner Trennung nehme er ihr besonders übel: "Auf Iris habe ich einen Hass wie noch nie zuvor auf einen Menschen. Das kann [ich] so sagen."

Als das Interview anschließend auch auf Instagram veröffentlicht wurde, ließ Iris' Reaktion nicht lange auf sich warten. Sie kommentierte den Beitrag schlicht mit Lach-Smileys – und auch ihre Tochter Jenny Frankhauser (33) schloss sich dem an und hinterließ ebenfalls lachende Emojis unter dem Post. Einem Nutzer, der ihr schrieb, sie solle froh sein, ihn los zu sein, antwortete Iris knapp: "Das bin ich auch." Peter und Iris waren mehrere Jahre ein Paar und heirateten 2005. Nach ihrer Trennung sorgte Peters Nähe zu Yvonne immer wieder für Schlagzeilen.

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Sat.1, ActionPress / Stephen Smith / SIPA USA Peter Klein und Iris Katzenberger

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IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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Imago Peter Klein und Iris Katzenberger im Jahr 2013