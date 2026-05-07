Emely Hüffer kommentiert Bali-Statement von Ex Kevin Njie

Am Dienstag meldete sich Kevin Njie (30) mit seinem lang versprochenen Statement zurück. Der Realitystar hatte im Herbst 2025 für Aufsehen gesorgt, als sein plötzliches Verschwinden auf Bali Schlagzeilen machte. Nach seiner Rückkehr versprach er seinen Followern, endlich offen über alles zu sprechen, was in den vergangenen Jahren vorgefallen ist. Dieses Versprechen hat er nun mit einem emotionalen YouTube-Video eingelöst. Doch das Statement, das unter anderem auch das Liebes-Aus mit seiner Ex Emely Hüffer (30) behandelt, sagt wohl nicht allen zu...

Emely selbst hat sich mittlerweile zu dem Video geäußert. Sie lernte Kevin in der ersten Staffel der Netflix-Serie Too Hot to Handle: Germany kennen. Nach den Dreharbeiten wurde das Paar schnell schwanger und Emely brachte im Januar 2023 den gemeinsamen Sohn Ocean zur Welt. Im Sommer 2024 folgte die Trennung. Emely und Ocean leben aktuell auf Ibiza. Immer wieder kritisierte die Influencerin bereits unterschwellig, Kevin sei zu wenig für seinen Nachwuchs da. Auch jetzt pocht sie auf die Fakten – unter einem Ausschnitt von Kevins Video auf TikTok kommentiert sie kurz und knapp: "Ich habe Schluss gemacht, nicht er."

Emely war diejenige, die im Herbst 2025 auf Kevins Verschwinden aufmerksam machte. Der 30-Jährige war damals für die Vorbereitung auf die dritte Ausgabe von Fame Fighting nach Bali gereist, ließ seine Teilnahme jedoch verletzungsbedingt absagen. Als daraufhin seine Social-Media-Profile nicht mehr aufzufinden waren, schlug Emely plötzlich Alarm. "Wir suchen Kevin Njie. Es steht ein sehr schlimmer Verdacht aus und wir brauchen jede Information, die es gibt, über seinen letzten Standort oder wer was von ihm gehört hat", schilderte sie die Situation auf Instagram. Den Hintergrund seines Verschwindens klärt Kevin in seinem Statement nicht auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle"-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / emskopf Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Kevin Njie, Reality-TV-Star