Wegen Joko und Klaas: GNTM wird heute Abend verschoben

Fans von Germany's Next Topmodel müssen heute Abend etwas länger warten als gewohnt: Folge 22 der Heidi Klum (52)-Show läuft am Donnerstag, dem 7. Mai, nicht wie üblich um 20:15 Uhr auf ProSieben, sondern erst um 20:30 Uhr. Schuld daran sind Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42), die sich zusammen mit ihrem Mitstreiter Steven Gätjen (53) am Mittwochabend in der Sendung "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" gegen den Sender durchsetzen konnten. Als Gewinner stehen ihnen 15 Minuten Sendezeit zur besten Sendezeit zu, die sie nach eigenem Ermessen nutzen dürfen. Deshalb läuft heute um 20:15 Uhr zunächst "Joko & Klaas LIVE" auf ProSieben, bevor GNTM startet.

In der verschobenen GNTM-Folge dreht sich dann alles um Hollywood-Glamour. Heidi schickt ihre Top 10 auf das Filmset der Wisteria Lane in den Universal Studios, wo die Models ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen müssen. Gefragt sind große Emotionen, Selbstbewusstsein und eine überzeugende Rollenverkörperung. Unterstützung bekommt Heidi dabei von Kostümdesignerin Mona May, Model Elias Becker (26) – dem Sohn von Boris Becker (58) –, Schauspielerin Lisa Rinna (62) sowie Regisseur Lance Drake. Das Segment läuft parallel auch im Livestream auf Joyn.

Der gestrige Sieg von Joko, Klaas und Steven war keineswegs selbstverständlich. Noch in der vorangegangenen Folge hatten Joko und Klaas gegen ProSieben verloren, woraufhin der Sender sie zur Strafe dazu zwang, ihr gewohntes Duo zu einem Trio zu erweitern. Steven war bislang als Zeremonienmeister eigentlich auf der neutralen Seite gestanden – nun wechselte er die Fronten und kämpfte gemeinsam mit den beiden Moderatoren gegen ProSieben. Am Ende konnte das frisch geformte Trio den Sender bezwingen und sich die begehrten Live-Minuten sichern.

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Getty Images Heidi Klum spricht beim OMR Festival in Hamburg und hält ihren Hund Fritz

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IMAGO / Gartner Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, 2024

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© Seven.One / Nadine Rupp Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"