Taylor Swifts Hochzeit: Maren Morris erhielt Fake-Einladung

Spam-Falle oder goldenes Ticket? Maren Morris (36) hat kurzen Prozess gemacht, als eine vermeintliche Einladung zur Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) auf ihrem Handy aufploppte. Anstatt die Korken knallen zu lassen, weil sie sich soeben einen Platz auf der wohl begehrtesten Gästeliste des Jahres gesichert hatte, blockierte die "Girl"-Sängerin den Absender. Wie sie während eines Interviews in der Radioshow "SiriusXM Hits 1 Miami" schilderte, hielt sie die SMS schlichtweg für einen schlechten Scherz: "Auf keinen Fall würden sie eine Einladung so per SMS verschicken", war sich die 36-Jährige sicher.

Ein Funken Restzweifel blieb aber dennoch zurück: "Wie kommen die an meine Nummer?", fragte sich Maren. Einer der Moderatoren fragte scherzhaft, ob die Einladung vielleicht doch echt gewesen sein könnte. "Was, wenn ich sie einfach gelöscht habe?", lachte die Musikerin und wunderte sich erneut, wie sie in dem Verteiler gelandet ist: "Das ist schon merkwürdig." Taylor und Travis hatten ihre Verlobung im August 2025 bekanntgegeben, nachdem sie zwei Jahre zusammen gewesen waren. In einem Interview in der "The Graham Norton Show" im Oktober 2025 verriet Taylor, dass Travis "wirklich alles gegeben hat, als es darum ging, mich zu überraschen" – hinter seinem Haus ließ er eigens einen Garten umgestalten und beauftragte sogar Taylors Tour-Fotografin, sich in neu gepflanzten Hecken zu verstecken.

In der Radioshow sprach Maren auch über ihre Zusammenarbeit mit Taylor. Die beiden haben 2021 gemeinsam den Song "You All Over Me" aufgenommen, einen Vault-Track aus "Fearless (Taylor's Version)". "Ich bin so froh, dass sie mich auf diesem Song mitmachen ließ, weil er mich so sehr an diese Ära erinnert hat, in der ich wirklich in ihre Musik verliebt war", schwärmte Maren und ergänzte: "Und obwohl wir gleich alt sind, hat es mich wieder wie eine Teenagerin fühlen lassen." Besonders unvergesslich sei dann der gemeinsame Auftritt auf der Eras-Tour in Chicago gewesen, bei dem sie den Song als Überraschungsgast performte. "Es ist so akustisch. Es sind nur wir zwei mit unseren zwei Akustikgitarren und ein ganzes Stadion, das jedes Wort dieses Deep Cuts kennt", sagte sie.

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Getty Images Maren Morris, Sängerin

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Getty Images Maren Morris beim iHeartRadio Music Festival, September 2022