Wird Evgeny wegen seines Babys bei "Let's Dance" ausfallen?

Evgeny Vinokurov (35) ist zum dritten Mal Vater geworden – und das mitten in der laufenden Let's Dance-Staffel! Der Profitänzer hat auf Instagram verkündet, dass seine Tochter Valea Joy am Sonntagmorgen das Licht der Welt erblickt hat. Während seine Fans sich mit ihm freuen, stand gleichzeitig die Frage im Raum, was das für seine Teilnahme an der beliebten RTL-Show bedeutet – und für seine prominente Tanzpartnerin Anna-Carina Woitschack (33). RTL stellte nun klar: Evgeny wird in Show 9 am Freitagabend wieder mit dabei sein und mit der Sängerin über das Parkett fegen.

Schon vor der Geburt hatte der Profitänzer in der Livesendung gegenüber RTL erklärt, wie er sich die nächsten Wochen vorstellt. "Die Absprache ist, dass ich kurz nach Hause fahre, wir dann ein bisschen Zeit verbringen und ich dann zurückkomme. So ist der Plan. Nach der Staffel werde ich dann die Zeit genießen", erklärte Evgeny dem Sender. Wegen der Entbindung sprang am Wochenende zunächst Kollege Valentin Lusin (39) ein und trainierte mit Anna-Carina, damit sie im Wettbewerb nicht aus dem Takt kommt. Seit Montag steht Evgeny jedoch wieder selbst im Trainingssaal und bereitet seine Tanzpartnerin auf die neunte Liveshow vor, in der die beiden weiter um den heiß begehrten Pokal tanzen wollen.

Valea Joy ist bereits Evgenys drittes Kind. Im März hatte er öffentlich gemacht, dass er erneut Nachwuchs erwartet. In seiner Instagram-Story ließ er seine Follower nun wissen, dass ihn die Rückkehr ins Training emotional nicht kalt lässt – er vermisse seine Familie jetzt schon. Spätestens in rund dreieinhalb Wochen, nach dem Finale der aktuellen Staffel, will er sein Familienglück dann aber endlich in vollen Zügen genießen.

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RTL Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / tanjaszewczenko Evgeny Vinokuro und seine Frau Nina Bezzubova, März 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026